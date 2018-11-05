Japonya'da çocuk intiharı vakaları son 32 yılın zirvesinde

Japonya'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında intihar oranının son 32 yılın en yüksek düzeyine çıktığı açıklandı. Yetkililer, bazı çocukların aile ya da okul sorunları veya akranlarının zorbaca davranışları nedeniyle hayatlarına son verdiklerini söyledi.

© AFP 2018 / Adrian DENNIS Dünyada bir ilk: İntihar vakalarının önüne geçmek için bakan atandı

Japonya Eğitim Bakanlığı, ülkede kaydedilen çocuk intiharı vakalarının son 32 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirtildi.

Rakamlara göre, 2016-2017 eğitim yılı ile bu yılın Mart ayı arasında ilkokul ve lise çağındaki 250 çocuğunun intihar etti.

Bu rakamın, 268 çocuğun intihar ettiği 1986'dan beri ülkede görülen en yüksek rakam olduğu belirtilirken, intiharların arkasında genellikle aile içi sorunlar, gelecek kaygısı ve okulda karşılaşılan zorbalık olduğu aktarıldı.

140 ÖĞRENCİNİN NEDEN İNTİHARA SÜRÜKLENDİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Öte yandan ise intihar eden 140 kadar öğrencinin arkalarında herhangi bir not bırakmamaları nedeniyle, kendilerini intihara sürükleyen nedenlerin ne olduğunun bilinemediği vurgulandı.

​Japonya Eğitim Bakanlığı yetkilisi Noriaki Kitazaki konu hakkında yaptığı açıklamada, "Öğrenciler arasında intihar oranı yüksek. Bu, ele alınması gereken ve endişe verici bir mesele" dedi ve intiharların nedenlerini belirlemenin zorluğuna dikkat çekti.

Japon hükümeti tarafından 1972 ile 2013 yılları arasındaki veriler göz önüne alınarak oluşturulan ve 2015'de yayımlanan raporda, ülkede gerçekleşen çocuk intiharı vakalarının, 1 Eylül'de eğitim yılının başlangıcında gözle görülür büyük bir artış olduğunu saptamıştı.

Japonya'da intihar oranının son 15 yılda istikrarlı bir şekilde azaldığı belirtilirken, çocuk intiharının halen ülkede oldukça yüksek olduğu ve gençlerin ölüm nedenleri arasında başı çektiği aktarıldı.