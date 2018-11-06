Hindistan'da 'insan yiyen' kaplan avı sürüyor: Halk tarafından sopayla dövülerek öldürüldü

Hindistan'da yerel halktan bir kişiyi yaralayarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen kaplan, halk tarafından sopayla dövülerek öldürüldü.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşanan olayda, köy sakinlerinden birine saldırdığı iddia edilen dişi kaplan, aralarında orman korucularının da olduğu bir grup köylü tarafından soplarla dövülerek öldürüldü.

Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Dudhwa Ulusal Parkı müdür yardımcısı Mahavir Kaujangli yaptığı açıklamada, "Kaplan, öfkeli yerli halk tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrasında öldürüldü" dedi.

Yerel medya, yaklaşık 10 yaşındaki dişi kaplanın vücuduna aldığı yaralar sonrası hayatını kaybeden yerel halktan bir adamı pençeleyerek yaraladığına inanıldığını aktardı.

Daha önce yaklaşık 12 kişiyi öldürmekle suçlanan bir diğer kaplan, Hindistan'da düzenlenen en sansasyonel kaplan avı sonucunda yakalanmış ve daha sonrasında vurularak, öldürülmüştü.

Başbakan Narendra Modi'nin kabinesinde yer alan bakanlardan biri, yaşanan olayda eyaletin orman bakanını yasalara uygun hareket etmemekle suçlamış ve konu hakkında soruşturma açılacağı sözü vermişti.

Hindistan, 2006 yılında Ulusal Kaplan Koruma Kurumu'nu (NTCA) kurmuş ve kaplanların sayılarını korumak adına yasak avlanma kanununda çeşitli düzenlemeler yapmıştı.

KAPLANLARIN DARALAN DOĞAL YAŞAM ALANLARI NEDENİYLE SALDIRILAR ARTTI

Vahşi yaşam uzmanlarına göre, kaplanların doğal yaşam alanlarının yollar ve büyük inşaat projeleriyle yok edilmesi nedeniyle avlanmak için ihtiyacları olan geniş ve insan eli değmemiş arazilerden mahrum kalıyor.

Kar amacı gütmeyen Hindistan Vahşi Yaşamı Koruma Topluluğu'nun (WPSI) verilerine göre, 2017 yılı içerisinde yaklaşık 40 kaplanın öldürüldüğü belirtiliyor.