Çin'de S-400'ler için bir servis merkezi açılabilir

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, gelecekte Çin'de S-400 füze savunma sistemi için bir servis merkezinin açılabileceğini söyledi.

Çin'in Zhuhai kentinde yapılan Airshow China-2018 fuarı çerçevesinde Sputnik'e konuşan Şugayev, Pekin'le 2015'te imzalanan S-400 anlaşması çerçevesinde ülkede gelecekte sistemlerin tamiratına yönelik bir servis merkezinin açılabileceğini ifade etti.

Şugayev "Çin S-300 füze savunma sistemini kullanmaya devam diyor. Sevkiyatı yapılan yeni S-400'leri de göz önünde bulundurularak satışlar tamamlandıktan sonra bir merkezin kurulması mantıklı ve ekonomik açıdan uygulanabilir olur" dedi.

Rusya ile Çin arasında S-400 sevkiyatına yönelik anlaşma 2015'te imzalanmıştı, sevkiyatların 2020 yılında sona ermesi bekleniyor.