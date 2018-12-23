Hindistan, nükleer başlık taşıyabilen Agni-4 füzesini test etti

Açıklama metninde, "Bu yeni füzenin üzerinde yüksek güvenirlik ve isabet düzeyi sağlayan modern ve kompakt radyoelektronik teçhizatlar yer alıyor" dendi.
Hindistan ordusunda bugün Agni serisinden 700 kilometre menzilli Agni-1, 2 bin kilometre menzilli Agni-2, menzili 2 bin 500 — 3 bin 500 kilometre arasında olan Agni-3 ve Agni-4 füzeleri kullanılıyor. Menzili 5 bin kilometreyi geçecek olan yeni Agni-5 füzesinin ise bu günlerde yapılan testleri tamamlandıktan sonra ordunun hizmetine girmesi bekleniyor.
Menzili 10 bin kilometreye ulaşabilecek ve denizaltından fırlatılabilecek olan Agni-6 füzenin ise geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor.
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