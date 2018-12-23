Hindistan, nükleer başlık taşıyabilen Agni-4 füzesini test etti

Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kurumu (DRDO), nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-4 füzesinin bugün bir kez daha başarılı bir şekilde test edildiğini bildirdi.

© AFP 2018 / SAJJAD HUSSAIN Hindistan'dan balistik füze denemesi

Hindistan Savunma Bakanlığı'nın bünyesinde yer alan Savunma Araştırma Geliştirme Kurumu'nun Sputnik'e ulaşan açıklamasında, füzenin Odisha eyaleti açıklarındaki Abdül Kalam Adası'ndan sabahın erken saatlerinde başarıyla fırlatıldığı, bunun Agni-4 füzesiyle gerçekleştirilen 7. deneme olduğu kaydedildi.

Açıklama metninde, "Bu yeni füzenin üzerinde yüksek güvenirlik ve isabet düzeyi sağlayan modern ve kompakt radyoelektronik teçhizatlar yer alıyor" dendi.

Hindistan ordusunda bugün Agni serisinden 700 kilometre menzilli Agni-1, 2 bin kilometre menzilli Agni-2, menzili 2 bin 500 — 3 bin 500 kilometre arasında olan Agni-3 ve Agni-4 füzeleri kullanılıyor. Menzili 5 bin kilometreyi geçecek olan yeni Agni-5 füzesinin ise bu günlerde yapılan testleri tamamlandıktan sonra ordunun hizmetine girmesi bekleniyor.

Menzili 10 bin kilometreye ulaşabilecek ve denizaltından fırlatılabilecek olan Agni-6 füzenin ise geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor.