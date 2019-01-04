Çin 'tüm bombaların anasını' patlattı

İLK KEZ KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI
Görüntülerde H-6K bombardıman uçağı tarafından bırakılan ve muazzam bir patlamaya yol açan bombayla ilgili daha sonra devletin haber ajansı Şinhua "Yıkıcı gücü ilk kez kamuoyuna gösterildi" haberini geçti.
'MOAB'DAN DAHA UFAK'
Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times'a konuşan Pekin merkezli askeri analist Wei Dongxu, görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla bombanın 5-6 metre uzunluğunda ve H-6K'ya yerleştirilebildiğine göre Amerikan orjinalinden biraz daha ufak boyutta olması gerektiğini söyledi.
'CANLI-CANSIZ DEMEZ, YERYÜZÜNDEN SİLER'
"Bu muazzam patlama, tüm askeri üsler ve tesisler dahil tahkim edilerek güçlendirilmiş kara hedeflerini tümüyle yeryüzünden silebilir" değerlendirmesini yapan Wei, helikopterlein acil iniş yapmak zoruna kaldıkları bölgenin ormanla kaplı olması gibi engelleyici durumlarda bu bomnanın atılmasıyla tüm engellerin ortadan kaldırılabileceği ve helikopterlerin iniş yapabileceği örneğini de verdi.
PANDORA'NIN KUTUSUNU TRUMP AÇTI
Askeri gözlemciler bu çapta bir silahın devreye girmesinin her halükarda düşmana korku salacağını belirtti. Amerikan MOAB'ın karşılık Rusya da 'tüm bombaların babasını' geliştirdiğini duyurmuştu. Rus yapımı 'tüm bombaların babası', MOAB'dan hem daha büyük hem de termobarik. NORINCO temsilcileri, Çin versiyonunun da termobarik olduğu spekülasyonlarını yalanladı.
ABD'nin Mart 2003'teki Irak işgalinin ardından envanterine kattığı 'tüm bombaların anasını' ilk kullanan Nisan 2017'de Başkan Donald Trump olmuştu. Trump'ın Afganistan'da bir ABD askerinin öldürülmesini gerekçe göstererek İkinci Dünya Savaşı sonrası en güçlü konvansiyonel bombanın düğmesine basması sonucu, '36 IŞİD militanının öldürüldüğü, sivillerin zarar görmediğine' dair açıklama yapılmıştı.
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