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    GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast

    Çin 'tüm bombaların anasını' patlattı

    © Fotoğraf: U.S. Department of Defense
    Asya & Pasifik
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    ABD'nin 'nükleer olmayan en büyük bombası' GBU-43/B'ye Çin'den rakip geldi. İngilizcede 'Mother of All Bombs', yani 'tüm bombaların anası' denildiği için kısaca MOAB diye de anılan GBU-43/B'nin Çin yapımı versiyonunun başarıyla denendiğine dair görüntüler paylaştı.

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    © AFP 2018 / DOD
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    Çin devletinin silah sanayi devi NORINCO, yeni geliştirdiği havadan bırakılan ağır bombanın görüntülerini web sitesinde yayımladı.

    İLK KEZ KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

    Görüntülerde H-6K bombardıman uçağı tarafından bırakılan ve muazzam bir patlamaya yol açan bombayla ilgili daha sonra devletin haber ajansı Şinhua "Yıkıcı gücü ilk kez kamuoyuna gösterildi" haberini geçti.  

     

    Rus uçağı Su-34
    © Fotoğraf : Olga Balaşova/Rus Savunma Bakanlığı
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    Haberde 'tüm bombaların anasının Çin versiyonu' denilen yeni ürünün, nükleer silahlardan sonraki en büyük yıkım potansiyeline sahip olduğu kaydedildi. Çin'in nükleer olmayan en güçlü bombasının tonlarca ağırlıkta olduğu, boyutundan ötürü H-6K'nın bir seferde bir tane taşıyabildiği sıralandı.  

    'MOAB'DAN DAHA UFAK'

    Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times'a konuşan Pekin merkezli askeri analist Wei Dongxu, görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla bombanın 5-6 metre uzunluğunda ve H-6K'ya yerleştirilebildiğine göre Amerikan orjinalinden biraz daha ufak boyutta olması gerektiğini söyledi.

    İran füze
    © AFP 2018 / Stringer
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    "Amerikan orjinali o kadar büyük ki, bombardıman uçağıyla değil de nakliye uçağıyla taşınıyor" hatırlatması yapan Çinli askeri analist, ama aslında bombardıman uçaklarının daha hızlı uçtuklarını ve hedefi çok daha keskin isabet ettirebildiklerini, Çinli tasarımcıların bombayı yaparken bunları gözönüne almış olmaları gerektiğini belirtti.

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    "Bu muazzam patlama, tüm askeri üsler ve tesisler dahil tahkim edilerek güçlendirilmiş kara hedeflerini tümüyle yeryüzünden silebilir" değerlendirmesini yapan Wei, helikopterlein acil iniş yapmak zoruna kaldıkları bölgenin ormanla kaplı olması gibi engelleyici durumlarda bu bomnanın atılmasıyla tüm engellerin ortadan kaldırılabileceği ve helikopterlerin iniş yapabileceği örneğini de verdi.  

    Ay
    © REUTERS / Darrin Zammit Lupi
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    Askeri gözlemciler bu çapta bir silahın devreye girmesinin her halükarda düşmana korku salacağını belirtti. Amerikan MOAB'ın karşılık Rusya da 'tüm bombaların babasını' geliştirdiğini duyurmuştu. Rus yapımı 'tüm bombaların babası', MOAB'dan hem daha büyük hem de termobarik. NORINCO temsilcileri, Çin versiyonunun da  termobarik olduğu spekülasyonlarını yalanladı.

    ABD'nin Mart 2003'teki Irak işgalinin ardından envanterine kattığı 'tüm bombaların anasını' ilk kullanan Nisan 2017'de Başkan Donald Trump olmuştu. Trump'ın Afganistan'da bir ABD askerinin öldürülmesini gerekçe göstererek İkinci Dünya Savaşı sonrası en güçlü konvansiyonel bombanın düğmesine basması sonucu, '36 IŞİD militanının öldürüldüğü, sivillerin zarar görmediğine' dair açıklama yapılmıştı.

    Etiketler:
    GBU-43/B, Mother of All Bombs (MOAB), tüm bombaların anasının Çin versiyonu, Norinco Group, Donald Trump, Wei Dongxu, ABD, Çin
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