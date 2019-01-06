Abe: Rusya ve Japonya'nın barış anlaşması imzalaması ABD'nin de çıkarına olur

Anlaşmanın imzalanması halinde bölgesel güvenliğin artacağını ifade eden Abe, bunun ABD'ye de fayda sağlayacağının altını çizdi.
Tokyo ve Washington arasındaki ittifakın 'diplomasi ve Japonya'nın güvenliği' temeline dayandığını kaydeden Abe, bu durumu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açıkladığını kaydetti.
'ADALARDA YAŞAYAN RUSLARIN ONAYI ALINMALI'
Abe, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun 14 Ocak'ta Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşeceğini, kendisinin ise ay sonunda Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gideceğini sözlerine ekledi.
PUTİN, TOKYO'NUN SSCB'NİN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Singapur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde Abe'yle yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Putin, "Abe, Tokyo yönetiminin ihtilaflı 4 adadan 2'sinin Japonya'ya iadesini öngören 1956 tarihli Sovyetler Birliği teklifi üzerindeki müzakerelere yeniden başlayabileceğini söyledi" demişti.
2. DÜNYA SAVAŞI SONA ERDİKTEN SONRA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMAMIŞTI
Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.
Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.
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