Abe: Rusya ve Japonya'nın barış anlaşması imzalaması ABD'nin de çıkarına olur

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Rusya ile barış anlaşmaları imzalamaları halinde bunun bölgesel güvenliğe katkı sunacağını ve dolayısıyla ABD'nin de çıkarına olacağını belirtti.

NGK televizyonuna konuk olan Abe, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Kuril Adaları sorunu nedeniyle Rusya'yla imzalanmayan barış anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Anlaşmanın imzalanması halinde bölgesel güvenliğin artacağını ifade eden Abe, bunun ABD'ye de fayda sağlayacağının altını çizdi.

Tokyo ve Washington arasındaki ittifakın 'diplomasi ve Japonya'nın güvenliği' temeline dayandığını kaydeden Abe, bu durumu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açıkladığını kaydetti.

'ADALARDA YAŞAYAN RUSLARIN ONAYI ALINMALI'

Abe, ihtilaf konusu 4 adada Rusya vatandaşlarının yaşadığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Toprak sorunu, dört adada yaşayan Ruslar aidiyetlerinin Japonya'ya geçmesine muvafakat vermeden çözülemez. Bu nedenle Tokyo'nun yaklaşımı, her iki halkın onayını almayı öngörüyor."

Abe, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun 14 Ocak'ta Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşeceğini, kendisinin ise ay sonunda Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gideceğini sözlerine ekledi.

PUTİN, TOKYO'NUN SSCB'NİN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

© Sputnik / Aleksey Drujinin Peskov: Putin ve Abe, barış anlaşması görüşmelerini hızlandırma konusunda anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Kuril Adaları sorununun çözümü için Sovyetler Birliği'nin 1956 yılında yaptığı teklifi değerlendirmeye hazır olduklarının mesajını verdiğini söylemişti.

Singapur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde Abe'yle yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Putin, "Abe, Tokyo yönetiminin ihtilaflı 4 adadan 2'sinin Japonya'ya iadesini öngören 1956 tarihli Sovyetler Birliği teklifi üzerindeki müzakerelere yeniden başlayabileceğini söyledi" demişti.

2. DÜNYA SAVAŞI SONA ERDİKTEN SONRA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMAMIŞTI

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.