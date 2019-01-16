Pentagon: Dünyanın en gelişmiş silah sistemlerinden bazısı Çin'in elinde

Çin'in dünyanın en gelişmiş silah sistemlerinden bazısına sahip ve birçok alanda rakiplerini geçmiş durumda olduğunu rapor eden Pentagon, Pekin'in ekonomik gücü sayesinde diplomasi yoluyla sorun çözmekten askeri güç kullanımına geçmesi ihtimaline dikkat çekti.

© AFP 2018 / Ozan Kose Ay'a gönderilen tohumlar filizlendi

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) istihbarat faaliyetlerini yürüten Savunma İstihbarat Dairesi'nin (DIA) raporuna göre Çin, son yıllarda askeri alanda büyük ilerleme kaydetti.

'HER YOLDAN TEKNOLOJİYE HÜCUM'

Bunun kısmen Çin pazarına girecek yabancı şirketlere teknolojik sırlarını verme zorunluluğu getiren yasalar sayesinde olduğunu söyleyen rapor, 'Çin'in mümkün olan her yolla teknolojiye eriştiğinin altını çizerek' şöyle dedi:

'TEKNOLOJİ LİDERİ OLDU'

"Donanma tasarımları, orta ve uzun menzilli füzeler ve hipersonik silahlar (ses hızından defalarca daha hızlı olan ve füze savunma sistemlerine yakalanmayan füzeler) dahil olmak üzere bir dizi teknolojide lider konumuna yükseldi."

"Teknoloji erişimine çoklu yaklaşım sayesinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu şimdi bazı en modern silah sistemlerine sahip. Hatta bazı alanlarda dünya lideri" vurgusu yapan rapor, "Hava, deniz, uzay ve siber alemdeki askeri kabiliyeti, Çin'i bölgede iradesini dayatabilecek konuma getirdi" uyarısında bulundu.

'SAVAŞ UÇAĞI FİLOSUNA DİKKAT'

Çin'in bölgesel ve küresel hedefleri vurabilecek, radara yakalanmayan orta ve uzun menzilli savaş uçakları geliştirdiği, bu uçakların 2025'e kadar operasyonel hale gelebileceği de raporda yer aldı.

Rapor Çin'in silahlanmasıyla ilgili Batı dünyasındaki tartışmaları alevlendirirken, İngiliz gazetesi The Guardian, Çin'in topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan'la yaşanabilecek olası çatışmaya odaklandığı yorumunu yaptı.

Pekin'in resmi söyleminde Tayvan'ın resmen bağımsızlık ilan etmesi ya da Tayvan'ın en önemli müttefiki ABD gibi dış güçlerin statükoya müdahale etmesi durumunda güç kullanmaktan çekinmeyeceği yer alıyor. Tayvan'ın Çin'den bağımsız bir yönetimi, kendi bayrağı ve hükümeti var. Ancak BM, Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımıyor.

'TAYVAN'I İŞGAL EDECEK ÖZGÜVEN VAR'

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Raporla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Çinli generallerin Tayvan'ı işgal edebilecek güvene sahip olduğunu savundu.

'ASKERİ GÜÇ KULLANMAYA KARAR VEREBİLİR'

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan Pentagon yetkilisi, "En büyük kaygı, artık teknolojik olgunluğa ulaştıktan sonra Çin'in iç karar mercilerinin bölgesel krizlerde askeri güç kullanmaya karar vermelerinin daha olası olması" dedi.

Bununla birlikte Çin'in 40 yıldır hiçbir savaşa girmediğine ve devasa ordusunun gerçek bir savaşta ortak komuta yapısında deneyimsiz olduğuna dikkat çekti.