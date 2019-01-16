Kayıt
14:53 16 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Çin’in ilk yerli üretim uçak gemisi

    Pentagon: Dünyanın en gelişmiş silah sistemlerinden bazısı Çin'in elinde

    © AFP 2018 / Stringer
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Çin'in dünyanın en gelişmiş silah sistemlerinden bazısına sahip ve birçok alanda rakiplerini geçmiş durumda olduğunu rapor eden Pentagon, Pekin'in ekonomik gücü sayesinde diplomasi yoluyla sorun çözmekten askeri güç kullanımına geçmesi ihtimaline dikkat çekti.

    Ay
    © AFP 2018 / Ozan Kose
    Ay'a gönderilen tohumlar filizlendi
    ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) istihbarat faaliyetlerini yürüten Savunma İstihbarat Dairesi'nin (DIA) raporuna göre Çin, son yıllarda askeri alanda büyük ilerleme kaydetti.

    'HER YOLDAN TEKNOLOJİYE HÜCUM'

    Bunun kısmen Çin pazarına girecek yabancı şirketlere teknolojik sırlarını verme zorunluluğu getiren yasalar sayesinde olduğunu söyleyen rapor, 'Çin'in mümkün olan her yolla teknolojiye eriştiğinin altını çizerek' şöyle dedi:

    'TEKNOLOJİ LİDERİ OLDU'

    "Donanma tasarımları, orta ve uzun menzilli füzeler ve hipersonik silahlar (ses hızından defalarca daha hızlı olan ve füze savunma sistemlerine yakalanmayan füzeler) dahil olmak üzere bir dizi teknolojide lider konumuna yükseldi."

    Ay
    © REUTERS / Darrin Zammit Lupi
    Ay'ın karanlık yüzünde ilk 'ayak izi': 'Robot için küçük, Çin ulusu için büyük adım'
    'ARTIK İRADESİNİ DAYATABİLİR'

    "Teknoloji erişimine çoklu yaklaşım sayesinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu şimdi bazı en modern silah sistemlerine sahip. Hatta bazı alanlarda dünya lideri" vurgusu yapan rapor, "Hava, deniz, uzay ve siber alemdeki askeri kabiliyeti, Çin'i bölgede iradesini dayatabilecek konuma getirdi" uyarısında bulundu.

    'SAVAŞ UÇAĞI FİLOSUNA DİKKAT'

    Çin'in bölgesel ve küresel hedefleri vurabilecek, radara yakalanmayan orta ve uzun menzilli savaş uçakları geliştirdiği, bu uçakların 2025'e kadar operasyonel hale gelebileceği de raporda yer aldı.

    Yapay zeka
    China Daily
    Çin'de 'yapay zeka' dersleri okul müfredatına giriyor
    'GÖZÜ TAYVAN'DA'

    Rapor Çin'in silahlanmasıyla ilgili Batı dünyasındaki tartışmaları alevlendirirken, İngiliz gazetesi The Guardian, Çin'in topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan'la yaşanabilecek olası çatışmaya odaklandığı yorumunu yaptı.

    Pekin'in resmi söyleminde Tayvan'ın resmen bağımsızlık ilan etmesi ya da Tayvan'ın en önemli müttefiki ABD gibi dış güçlerin statükoya müdahale etmesi durumunda güç kullanmaktan çekinmeyeceği yer alıyor. Tayvan'ın Çin'den bağımsız bir yönetimi, kendi bayrağı ve hükümeti var. Ancak BM, Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımıyor.

    'TAYVAN'I İŞGAL EDECEK ÖZGÜVEN VAR'

    Süper bilgisayar
    © AP Photo / Martial Trezzini
    Çin'in 'dünyanın en hızlısını da geçecek' yeni süper bilgisayarı çalışmaya başladı
    Raporla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Çinli generallerin Tayvan'ı işgal edebilecek güvene sahip olduğunu savundu.

    'ASKERİ GÜÇ KULLANMAYA KARAR VEREBİLİR'

    Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan Pentagon yetkilisi, "En büyük kaygı, artık teknolojik olgunluğa ulaştıktan sonra Çin'in iç karar mercilerinin bölgesel krizlerde askeri güç kullanmaya karar vermelerinin daha olası olması" dedi.

    Bununla birlikte Çin'in 40 yıldır hiçbir savaşa girmediğine ve devasa ordusunun gerçek bir savaşta ortak komuta yapısında deneyimsiz olduğuna dikkat çekti.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mardin
    National Geographic'in 'Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler' listesinde Türkiye'den 6 yer
    Karikatür
    'Yeni Kerç girişimi daha hazırlıklı olacak'
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet