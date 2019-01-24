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12:54 24 Ocak 2019
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    Çin - Maduro

    Çin'den Venezüella açıklaması: Dış müdahaleye karşıyız

    © AFP 2018 / Andy Wong
    Asya & Pasifik
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    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin, ülkenin ulusal egemenlik, bağımsızlık ve istikrarını korumaya yönelik çabalarını desteklerini belirterek, "Çin, Venezuela'ya dış müdahaleye karşı çıkıyor" açıklamasını yaptı.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © REUTERS /
    Maduro, Pekin'de: Çin bizim ablamız
    Bakanlık Sözcüsü Hua, başkent Pekin'de basın toplantısı düzenledi. Venezuela'daki mevcut gelişmeleri takip ettiklerini kaydeden Hua, tarafları mantıklı ve soğukkanlı hareket etmeye çağırdı. Hua, "Çin tarafı, Venezuela hükümetinin ülkenin ulusal egemenlik, bağımsızlık ve istikrarını korumaya yönelik çabalarını destekliyor, Venezuela'ya dış müdahale karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

    Öteden beri başka ülkelerin içişlerine müdahale etmeme prensibini takip ettiklerini dile getiren Hua, uluslararası toplumun bu konuda birlikte yararlı şartlar oluşturmasını umduklarını ifade etti.

    Sözcü, Venezuela'nın tüm taraflarının siyasi ayrılıklarını diyalog ve istişareyle çözmesini, şiddetli çatışmalardan kaçınmasını ve normal düzene dönmesini umduklarını belirtti.

    'SAYGI, EŞİTLİK, İÇİŞLERİNE KARIŞMAMA'

    Hua, diğer yandan ABD ve Venezuela'nın batı yarımkürenin önemli ülkeleri oldukları ve geleneksel ilişkilere sahip olduklarına dikkati çekerek, 'iki ülkenin karşılıklı saygı, eşitlik ve içişlerine karışmama temelinde ilişkilerini ele almasını temenni ettiklerini' vurguladı.

    Bu durumun hem iki ülke hem de Amerika kıtasının yararına olduğunu kaydeden Hua, "Vurgulamak istediğim şey, dış yaptırımlar ve müdahaleler durumu daha da karmaşıklaştırır ve gerçek sorunun çözümüne yarar sağlamaz. Venezuela'nın istikrar ve kalkınmasını sürdürmesi tüm tarafların çıkarlarınadır" dedi.

    Etiketler:
    açıklama, Çin Dışişleri Bakanlığı, Nicolas Maduro, Hua Chunying, ABD, Venezüella, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
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