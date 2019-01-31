Japonya, hak iddia ettiği 4 Rus adasını Kuril’lerin bir parçası olarak görmüyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuril Adalarını kendi toprakları olarak gördüklerini ancak halihazırda Rusya ile müzakere konusu olan Kunaşir, İturup, Şikotan ve Habomai’nin Kurillerin bir parçası olmadığı iddiasında bulundu.

© Sputnik / Sergey Krasnoukhov Rusya ile Japonya arasında anlaşmazlığa neden olan Kuril Adaları 11

Parlamentoda konuşan Abe, "Kuzey topraklar, ülkemizin egemenliğinin geçerli olduğu adalardır. Bu pozisyonda değişiklik yok" diye kaydetti.

Japon lider, ülkenin 1951 San Francisco Barış Anlaşması'na uygun olarak Kuril Adaları üzerindeki haktan vazgeçtiğini ve bu yüzden iadesinin talep etmediğini, ama bunun Kunaşir, İturup, Şikotan ve Habomai adaları için geçerli olmadığını, bu adaların Kurillerin bir parçası olmadığını söyledi.

Toprak sorununun çözümünün Japonya için Rusya'yla görüşmelerdeki öncelikli madde olduğunu dile getiren Abe, heriki ülkenin karşılıklı güven ve dostluğu güçlendirmeye devam edeceğini ve barış anlaşmasının imzalanması için görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi amacıyla karşılıklı kabul edilebilir çözümlerin arayışı üzerinde ortaklaşa çalışacaklarından emin olduğunu ifade etti.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.