Pakistan'dan 'barış jesti': Hint pilot yarın serbest bırakılacak

Başbakan İmran Han, dün hava sahalarına girdiği gerekçesiyle düşürülen Hint uçağını kullanan pilotu gerilimi azaltmak adına hemen yarın serbest bırakmaya hazır olduklarını söyledi.
ERDOĞAN'I ARAYACAK
Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da arayacağını açıkladı.
BREAKING: PM Imran Khan says that Pakistan will release captured Indian pilot tomorrow as "a gesture of peace" amid military tensions with India.— NBC News (@NBCNews) 28 Şubat 2019
İmran Han'ın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda konuşmaya ve barış çağrısını bir adım öteye taşımaya hazır olduğunu konuşuluyordu.
'DOSYA YENİ ULAŞTI'
Öte yandan Kureyşi, krizin fitilini ateşleyen 14 Şubat tarihli Cammu Keşmir saldırısına dair dosyanın kendisine yeni ulaştığını açıkladı.
Hindistan ve Pakistan arasında karşılıklı savaş uçaklarının düşürülmesiyle had safhaya ulaşan gerilim sabaha kadar sürdü. Keşmir'de konuşlanan askeri birliklerin birbirlerine ateş açtığı belirtilirken, yerli halk da bölgeyi terk etmeye başladı.
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