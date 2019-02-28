Pakistan'dan 'barış jesti': Hint pilot yarın serbest bırakılacak

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile giderek tırmanan krizde 'barış jesti' olarak dün düşürülen uçaktan gözaltına alınan pilotu serbest bırakacaklarını duyurdu.

Başbakan İmran Han, dün hava sahalarına girdiği gerekçesiyle düşürülen Hint uçağını kullanan pilotu gerilimi azaltmak adına hemen yarın serbest bırakmaya hazır olduklarını söyledi.

ERDOĞAN'I ARAYACAK

Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da arayacağını açıkladı.

BREAKING: PM Imran Khan says that Pakistan will release captured Indian pilot tomorrow as "a gesture of peace" amid military tensions with India. — NBC News (@NBCNews) 28 Şubat 2019

​İmran Han'ın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda konuşmaya ve barış çağrısını bir adım öteye taşımaya hazır olduğunu konuşuluyordu.

© AP Photo / Mukhtar Khan Hindistan ve Pakistan arasında gerilim sabaha kadar sürdü

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de, gerilimi düşürmeye yardımcı olacaksa, dün düşürülen uçaktan gözaltına alınan pilotu teslim edebileceklerini söylemişti. Pakistan'da yayın yapan GEO TV'ye konuşan Kureyşi, "Eğer gerilimi azaltacaksa pilotu teslim edebiliriz. Pakistan bunu düşünmeye hazır. Tüm olumlu adımlar için hazırız" demişti.

'DOSYA YENİ ULAŞTI'

Öte yandan Kureyşi, krizin fitilini ateşleyen 14 Şubat tarihli Cammu Keşmir saldırısına dair dosyanın kendisine yeni ulaştığını açıkladı.

© AP Photo / Mahesh Kumar A. Hindistan Başbakanı Modi'den Pakistan'a suçlama

Kureyşi, şu ifadeleri kullandı: "Henüz dosyayı inceleme şansım olmadı. Geçen akşam, kabine toplantısında parlamento liderleriyle kısa bir konuşma yaptık. Birleşik bir oturum yapılacak ve belirtmek isterim ki dosyayı açık bir yürekle inceleyeceğiz. Hindistan'ın dosyayı daha önce göndermiş olmasını dilerdim. İlk önce saldırı düzenleyip daha sonra dosyayı gönderdiler. Eğer ilk dosyayı göndermiş ve Pakistan'ın cevabını beklemiş olsalardı, saldırıya gerek kalmazdı."

Hindistan ve Pakistan arasında karşılıklı savaş uçaklarının düşürülmesiyle had safhaya ulaşan gerilim sabaha kadar sürdü. Keşmir'de konuşlanan askeri birliklerin birbirlerine ateş açtığı belirtilirken, yerli halk da bölgeyi terk etmeye başladı.