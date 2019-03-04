Hindistan-Pakistan krizi hakkında şaka yapan ABD'li komedyen özür diledi

Bölümün yayınlamasıyla birlikte pek çok insan sosyal medya üzerinden komedyene tepki gösterdi. Kullanıcılar, Noah'yı duyarsız ve ırkçı olmakla suçladı.
'ACIYI BASTIRMAK İÇİN KOMEDİYİ KULLANIYORUM'
Noah, huzursuzluğu ve acıyı bastırmak adına komediyi kullandığını savundu ve hatta ‘annesinin başından vurulmasıyla ilgili bile şaka yapmasını' buna örnek olarak sundu.
Actually if you watch my stand up you'll see that I did make jokes after my mother was shot in the head. As a comedian I use comedy to process pain and discomfort in my world but I am sorry that this hurt you and others, that's not what I was trying to do. https://t.co/OuVnkHyIfG— Trevor Noah (@Trevornoah) 2 Mart 2019
Keşmir üzerinde hak iddia eden Hindistan ve Pakistan bölgenin sadece belli bir bölümünü kontrol ediyor. İki ülke İki ülke 1947 yılından beri Keşmir nedeniyle üç kez savaşa sürüklendi. Cammu Keşmir eyaletinde yaşanan 'son 30 yılın en kanlı saldırısı' olarak kayıtlara geçen son saldırı, iki ülkeyi bir kez daha savaşın eşiğine getirdi.
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