Hindistan-Pakistan krizi hakkında şaka yapan ABD'li komedyen özür diledi

Keşmir nedeniyle bir kez daha karşı karşıya gelen Hindistan ve Pakistan arasında çıkması muhtemel bir savaşın 'eğlenceli' olacağına dair 'şaka' yapan ABD'li komedyen Trevor Noah özür diledi.

© REUTERS / Danish Ismail Hindistan ve Pakistan birbirini Keşmir'de sivilleri öldürmekle suçladı

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim had safhaya ulaşırken ‘The Daily Show'da konuya dair espri yapmaya çalışan Noah, iki ülke arasındaki savaşın ‘en eğlenceli savaşlardan biri' olabileceğini söyledi ve "Ayrıca gelmiş geçmiş en uzun savaş olabilir — bir başka dans numarası" diye ekledi.

Bölümün yayınlamasıyla birlikte pek çok insan sosyal medya üzerinden komedyene tepki gösterdi. Kullanıcılar, Noah'yı duyarsız ve ırkçı olmakla suçladı.

'ACIYI BASTIRMAK İÇİN KOMEDİYİ KULLANIYORUM'

Kendisini ‘Bollywood tarzı savaş' şakası yapmakla suçlayan bir kullanıcıya yanıt veren Noah ise,"Bu sizi ya da başkalarını incittiyse özür dilerim, yapmaya çalıştığım şey bu değildi" dedi.

Noah, huzursuzluğu ve acıyı bastırmak adına komediyi kullandığını savundu ve hatta ‘annesinin başından vurulmasıyla ilgili bile şaka yapmasını' buna örnek olarak sundu.

Actually if you watch my stand up you'll see that I did make jokes after my mother was shot in the head. As a comedian I use comedy to process pain and discomfort in my world but I am sorry that this hurt you and others, that's not what I was trying to do. https://t.co/OuVnkHyIfG — Trevor Noah (@Trevornoah) 2 Mart 2019

​Keşmir üzerinde hak iddia eden Hindistan ve Pakistan bölgenin sadece belli bir bölümünü kontrol ediyor. İki ülke İki ülke 1947 yılından beri Keşmir nedeniyle üç kez savaşa sürüklendi. Cammu Keşmir eyaletinde yaşanan 'son 30 yılın en kanlı saldırısı' olarak kayıtlara geçen son saldırı, iki ülkeyi bir kez daha savaşın eşiğine getirdi.