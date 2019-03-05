Eski Nissan yöneticisi Ghosn'un kefaletle serbest bırakılma talebi kabul edildi

Kyodo'nun haberine göre, Tokyo mahkemesi, Ghosn'un avukatlarının kefaletle serbest bırakılma talebini kabul etti. Kefalet ücreti 9 milyon dolar olarak belirlendi.
#BREAKING: Tokyo court approves bail request for ex-Nissan boss #Ghosn https://t.co/VkMKSpqiSj— Kyodo News — English (@kyodo_english) March 5, 2019
Savcıların, mahkemenin kararını temyize götürme hakkı bulunurken, kararla, kasım ayından bu yana gözaltında tutulan Ghosn'un serbest bırakılmasının önü açılmış görünüyor.
Mahkeme, daha önce Ghosn'un avukatlarının kefaletle salıverilme taleplerini iki kez reddetmişti.
NİSSAN MOTOR VE MİTSUBİSHİ MOTORS, GHOSN'UN GÖREVİNE SON VERMİŞTİ
Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmişti.
Nissan'ın 20 yıl boyunca üst yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.
Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım'da Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.
Renault Grubu Yönetim Kurulu'ndan, 21 Kasım'da yapılan açıklamada, grubun menfaatlerinin korunması ve faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla geçici yönetim önlemlerini kabul ettiği duyurulmuştu.
Carlos Ghosn yerine Thierry Bollore'nin geçici süreyle İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Ghosn'un geçici olarak görev ehliyetini kaybettiği ancak halen Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev unvanlarını koruduğu bildirilmişti.
Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım'da son vermişti.
19 KASIM'DAN BU YANA GÖZALTINDA
Savcılık talebiyle 19 Kasım'dan bu yana gözaltı merkezinde tutulan Ghosn, 8 Ocak'ta Tokyo'da görülen halka açık duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
Ghosn'un avukatının tutuksuz yargılanma talebi ise delilleri karartma ve kaçma şüphesi gerekçesiyle reddedilmişti.
Ek iddianame hazırlayan savcılık, 11 Ocak'ta Ghosn'a 2008 mali krizi sırasında kişisel yatırımlarından uğradığı zararı şirkete ödettiği ve 2018'den önceki 3 mali yılda aldığı ücreti düşük gösterdiği gerekçesiyle iki ayrı güveni ihlal suçlaması yöneltmişti.
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