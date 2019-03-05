'Çin ordusuna ait poligonda T-90 tankının maketi görüldü'

© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua via AP ABD’li Bakan: Rusya ordusu 2028’de, Çin ordusu 2030’da doruk noktasına ulaşacak

Derginin haberinde, poligonda çekilen söz konusu fotoğrafın, Çinli askerlerin tatbikatlarda T-90 tankının maketini kullandıklarını gösterdiği belirtildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun sözcüleri ise fotoğraf ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

Uzmanların, maketin askeri helikopter ve avcı uçaklarının içindeki donanımların test edilmesi için kullanılacağını tahmin ettikleri belirtilen haberde, buna benzer askeri araç maketlerinin dünyada birçok ordu tarafından eğitim amacıyla kullanıldığı hatırlatıldı.

China army uses mock-up of T-90 tank for combat traininghttps://t.co/MlsmfDqono pic.twitter.com/9gj4itOLIq — Defence blog (@Defence_blog) March 1, 2019

​Öte yandan Rossiyskaya Gazeta, Çinlilerin kullandığı maketin T-90C tankının bir imitasyonu olabileceğini belirtti. Bu türden birçok tankın Hindistan ordusunda kullanıldığı ifade edilen haberde, bunun tankın boyandığı kamuflaj renginden belli olduğu vurgulandı.

T-90, 1990'ların başında Uralvagonzavod tarafından geliştirildi. 2001'den 2010'a kadar dünya pazarında en fazla rağbet gören ana muharebe tankı oldu.