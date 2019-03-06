Japonya'da 13 yaşındaki çocuk 'internette virüs paylaştığı için' gözaltına alındı

Japonya'da 13 yaşında bir çocuğun internette virüs paylaştığı için gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşanan bu olay ise, Japonya'da güvenlik kuvvetlerinin siber güvenlik konusundaki bilgilerinin tartışmaya açılmasıyla sonuçlandı.

© AFP 2018 / Josh Edelson Twitter: Doğrudan mesajları başkasına gönderebilen virüs yakaladık

Japonya'nın Aichi bölgesinde bulunan Kariya-shi'de ortaokul öğrencisi olan çocuk, Hyogo emniyetine bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuğun gözaltına alınmasının nedeni olarak ise 'internette yasa dışı program paylaşımı' olduğu belirtildi.

Polisin 'yasa dışı program' olarak tanımladığı şey ise kullanıcıların bilgisayarlarında sonsuza dek uyarı pencereleri açılmasını sağlayan kötü amaçlı bir JavaScript programı.

Söz konusu virüs bağlantısını internette paylaştıktan sonra polis tarafından takibe alınan çocuğun, 4 Mart tarihinden bu yana gözaltında tutulduğu öğrenildi.

'EĞLENCELİ OLDUĞU İÇİN' PAYLAŞMIŞ

Ortaokul öğrencisinin suçu ise, 'yasadışı bir programın elektronik kaydını yaymak' olduğu belirtildi. Gözaltında tutulan öğrenci ise, kendisiyle yapılan sorguda söz konusu paylaşımı 'eğlenceli olduğu için' paylaştığını açıkladı.

Bunun yanında, aynı virüsü paylaştığı tespit edilen iki kişinin daha polis tarafından evleri basılara gözaltına alındıkları öğrenildi. Gözaltına alınanların ise Yamaguchi bölgesinden 39 yaşındaki işsiz bir adam ve Kagoshima'da yaşayan 47 yaşındaki eski bir inşaat işçisi olduğu öğrenildi.

© AA / Emrah Yorulmaz Murat Özdemir bilgisayar korsanlığı da yapmış

Ancak, polisin gözaltına aldığı isimler virüsü yazmaktan değil, yaymaktan ötürü gözaltına alındılar. Bu durum da, çok sayıda internet kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı.

Öte yandan, polisin elinde virüsü kimin yazdığına ilişkin herhangi bilgi de bulunmadığı öğrenildi.

Don't most browsers now feature a "prevent this site from opening any more alerts" feature now though? — Emelia 👸🏻 (@ThisIsMissEm) March 4, 2019

​Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, 'bilgisiz' olarak nitelendirdikleri polise söz konusu virüsle ilgili bilgi vermeye başladı.