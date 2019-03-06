Japonya'da 13 yaşındaki çocuk 'internette virüs paylaştığı için' gözaltına alındı

Polisin 'yasa dışı program' olarak tanımladığı şey ise kullanıcıların bilgisayarlarında sonsuza dek uyarı pencereleri açılmasını sağlayan kötü amaçlı bir JavaScript programı.
Söz konusu virüs bağlantısını internette paylaştıktan sonra polis tarafından takibe alınan çocuğun, 4 Mart tarihinden bu yana gözaltında tutulduğu öğrenildi.
'EĞLENCELİ OLDUĞU İÇİN' PAYLAŞMIŞ
Ortaokul öğrencisinin suçu ise, 'yasadışı bir programın elektronik kaydını yaymak' olduğu belirtildi. Gözaltında tutulan öğrenci ise, kendisiyle yapılan sorguda söz konusu paylaşımı 'eğlenceli olduğu için' paylaştığını açıkladı.
Bunun yanında, aynı virüsü paylaştığı tespit edilen iki kişinin daha polis tarafından evleri basılara gözaltına alındıkları öğrenildi. Gözaltına alınanların ise Yamaguchi bölgesinden 39 yaşındaki işsiz bir adam ve Kagoshima'da yaşayan 47 yaşındaki eski bir inşaat işçisi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, polisin elinde virüsü kimin yazdığına ilişkin herhangi bilgi de bulunmadığı öğrenildi.
Don't most browsers now feature a "prevent this site from opening any more alerts" feature now though?— Emelia 👸🏻 (@ThisIsMissEm) March 4, 2019
Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, 'bilgisiz' olarak nitelendirdikleri polise söz konusu virüsle ilgili bilgi vermeye başladı.
Japanese police is charging people for _posting link to a site_ that run— Mariko Kosaka (@kosamari) March 4, 2019
`for(;;){window.alert('lol you can't get rid of this message even you keep closing modal')}`
because it's "unlawful program"
🤦♀️https://t.co/AXqqghsDmp
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