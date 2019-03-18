Yeni Zelanda saldırganı avukatını azletti, kendisini savunacak: Mahkemeyi propaganda platformuna çevirebilir

Cinayetle suçlanan Tarrant'ın avukatı Richard Peters, New Zealand Herald gazetesine yaptığı açıklamada, müvekkilinin kendisini azlettiğini doğruladı. Peters, Tarrant'ın duruşmada kendisini temsil etmek istediğini söylediğini aktardı. Peters, saldırganın mahkemeyi aşırıcı fikirlerini tanıtmak amacıyla kullanabileceği olasılığını gündeme getirdi.
AVUKAT: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE, PİŞMAN DEĞİL
Tarrant hakkındaki tespitini de paylaşan Peters, "Aşırı görüşlere sahip olmasının dışında Tarrant bana akıl sağlığı bozuk ya da zorluklarla mücadele etmiş biri gibi gelmedi" dedi.
5 NİSAN'DA MAHKEMEYE ÇIKACAK
Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarının baş zanlısı Brenton Tarrant, 5 Nisan'da yeniden mahkeme önüne çıkacak. Tarrant'a cinayet dışında başka suçlamaların da yöneltilmesi bekleniyor.
Aracında silah bulunduğu için gözaltına alınan bir kadın serbest bırakıldı. Yine aynı gerekçeyle gözaltına alınan bir adam silahla yasadışı başka bir suça karışmakla suçlandı. Gözaltındaki diğer bir adamda ırkçılığı kışkırtmakla suçlanıyor ve bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.
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