Avustralya Başbakanı Morrison: Erdoğan'ın rencide edici sözlerini kınıyorum, ilişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nın 104. yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerden dolayı Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u çağırdı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nın 104. yıl dönümü töreninde sarf ettiği sözlerden dolayı Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u çağırdı.

BBC Türkçe'nin AFP'den aktardığı habere göre görüşmenin ardından açıklama yapan Morrison, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin Avustralyalılar için çok rencide edici olduğunu ve böylesine hassas bir ortamda sarf edilmesinin pervasızlık olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Bu sözlere açıklık getirilmesini ve geri alınmasını bekliyorum ve bunu talep ettim" diyen Morrison, Büyükelçi Karakoç ile yaptığı görüşmede kendisine sunulan gerekçeleri de kabul etmediğini belirtti.

Morrison, ilişkilerin gözden geçirilmesi konusunda 'tüm seçenekleri' değerlendireceğini de ifade etti.

Morrison, Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünen Avustralyalılar'dan sağduyulu hareket etmelerini ve Türkiye'ye yönelik bir seyahat uyarısının gözden geçirildiğini vurguladı.

"Herhangi bir adım atmadan Türk hükümetinin yanıtını bekleyeceğim ancak ilişkilere dair tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyebilirim" diyen Morrison, Erdoğan'ın sarf ettiği sözlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına 'ihanet ettiğini' de öne sürdü.

Morrison, "Atatürk, ülkesini modern ve kucaklayıcı bir ulusa dönüştürmek istiyordu ve bu sözlerin bu ruhla bağdaşmadığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Erdoğan, önceki gün yaptığı konuşmada, "Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki, mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkarak 50 Müslümanı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü anladık. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" demişti.