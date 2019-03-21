Devlet başkanlığından ayrılan Nazarbayev, ömür boyu ulusal lider olarak göreve devam edecek

1991 yılında Kazakistan'ın kurucusu sıfatıyla başladığı devlet başkanlığı görevinden istifa eden Kazak lider Nazarbayev, 'ömür boyu ulusal liderlik' pozisyonunu korudu. Üstelik bu makam sadece Nazarbayev'e ait olabilecek.

79 yaşındaki Nazarbayev, önceki gün beklenmedik bir şekilde istifa kararı aldı. 28 yıldır oturduğu koltuktan kendi isteğiyle ayrılan ve görevini Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev'e devreden Nazarbayev, Sovyetler Birliği sonrasında kurulan ülkelerde benzeri olmayan bu siyasi model sayesinde ömür boyu ulusal lider olarak hizmet vermeye devam edecek.

© AA / Aliia Raimbekova 28 yıldır koltukta oturan Kazak lider Nazarbayev istifa etti

'Kazakistan Cumhuriyeti'nin İlk Devlet Başkanı — Elbaşı' olan resmi adından da anlaşılacağı gibi, bu pozisyonda hiçbir zaman rakibi çıkmayacak olan Nazarbayev, devlet başkanlığı koltuğunda kimin oturduğuna bakılmaksızın Kazakların lideri olarak geniş yetkileri elinde bulundurmayı sürdürecek.

2000 yılında 'İlk Devlet Başkanı Hakkında Kanun' olarak çıkarılan ve 2010 yılında 'İlk Devlet Başkanı — Ulusal Lider Hakkında Kanun' olarak tadil edilen kanuna göre Nazarbayev, kendisi için oluşturulan bu makamda, mutlaka gözden geçirilmesi gereken her türlü önemli inisiyatif konusunda Kazakistan halkına, devlet makamlarına ve yetkili kişilere başvurma hakkına sahip olacak. Nazarbayev ayrıca parlamentodaki oturumlara ve parlamentonun komitelerine, bakanlar kurulu toplantılarına katılabilecek, Kazakistan Halk Meclisi ve Güvenlik Konseyi'ne başkanlık edebilecek, Anayasa Konseyi'nde yer alabilecek.

Başkan sıfatıyla Güvenlik Konseyi'nin kapsamını belirleyebilecek, Kazakistan'daki tüm devlet yapılarını fiilen kontrol edebilecek olan Nazarbayev, ayrıca ülkenin iç ve dış politikalarının ana parametreleri olumlu veya olumsuz görüş belirtebilecek.