Çin Dışişleri: Dalay Lama'nın reenkarnasyonu Çin yasalarına uygun olmalı

Çin'e bağlı Tibet bölgesinin sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama, artık 84 yaşında olması bakımından reenkarnasyonuyla ilgili planlar yaparken Çin Komünist Partisi'nin kontrolündeki Çin yönetiminden uyarı geldi.

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Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Şuang, Çin yönetiminin Dalay Lama'nın reenkarnasyonunu 'onaylama hakkı bulunduğunu', halef seçme sürecinin 'Çin yasaları ve düzenlemelerine riayet etmek zorunda olduğunu' söyledi.

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Tibet Budizminde hiyerarşinin en üstündeki keşişlerin ölümlerinin ardından ruhlarının seçilmiş bir çocuğun vücudunda reenkarne olduğuna inanılıyor. Halihazırdaki Dalay Lama iki yaşındayken selefinin reenkarnasyonu olarak belirlenmişti.

Ancak Çin devletinin Dalay Lama liderliğindeki sürgündeki Tibet hükümetinin belirlediği reenkarnasyonları tanımaması ve kendi paralel reenkarnasyon atamasını yapmasının emsali var.

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1995'te Tibet Budizminde hiyerarşinin 2 numarasu Pançen Lama için Dalay Lama'nın belirlediği reenkarnasyonu tanımayan Çin devleti, kendi Pançen Lama selefini açıklamış ve Dalay Lama'nın seçtiği o zaman 6 yaşında olan çocuğu ortadan kaybetmişti.

İlerleyen yaşı nedeniyle eskisi gibi dünyayı dolaşarak taraftar toplayamayan ve Çin'in dünya sahnesinde devleşmesine tanıklık eden Dalay Lama, Çin Dışişleri'nin açıklamasının ardından olası çifte reenkarnasyon vakasına hazırlıklı olunması uyarısı yaptı.

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Olası çifte reenkarnasyondan birinin 'özgür bir ülkede' gerçekleşeceğini, kendisinin 60 yıldır sürgünde bulunduğu Hindistan'da gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu, diğerinin Çin tarafından seçileceğini söyleyen Dalay Lama, şunları söyledi: "Çin tarafından seçilene kimse güvenmez, kimse saygı göstermez. Bu da Çinliler için ilave bir sorun demek olur! Mümkündür, olabilir."

Tibet'in ruhani lideri "Çin, Dalay Lama'nın reenkarnasyonunu çok önemli bir şey olarak değerlendiriyor. Benden çok sonraki Dalay Lama'yı dert ediyorlar" diye ekledi.