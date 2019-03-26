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13:14 26 Mart 2019
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    Tayland'daki genel seçim

    Tayland'da genel seçim: Resmi sonuçların açıklanması ertelendi, muhalefet 'Hile var' dedi

    © AP Photo / Wason Wanichakorn
    Asya & Pasifik
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    Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından 24 Mart Pazar günü düzenlenen ilk parlamento seçiminin kesin sonuçlarının ilanının mayıs ayına ertelendiği duyuruldu.

    Tayland'da seçim
    © REUTERS / Soe Zeya Tun
    Tayland'da iktidar partisi PPRP seçimi önde götürüyor
    Tayland Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "yurt dışında oy kullanılan sandıkların ülkeye getirilmesinde yaşanan gecikme ve seçim verilerini kaydeden bazı bilgisayarlarda görülen arızadan ötürü resmi sonuçların 9 Mayıs'a kadar açıklanamayacağı" kaydedildi.

    Açıklamada, Yeni Zelanda'dan getirilen bin 552 oy pusulasının, yasalara göre ulaşması gereken saatten daha geç ülkeye ulaştığı için geçersiz sayıldığı ve bu durumun oy sayımında gecikmeye yol açtığı ifade edildi.

    Bilgisayarlarda yaşanan arızanın ardından 1.9 milyon oyun kendi kendine iptal olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu vaka siber saldırı olarak nitelendirildi.

    ESKİ BAŞBAKAN'DAN SEÇİMLERDE HİLE İDDİASI

    Tayland'da genel seçim
    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    Tayland darbeden 5 yıl sonra genel seçime gitti
    Öte yandan, İngiliz televizyonu BBC'ye konuşan eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra, seçimlerde hile yapıldığı iddiasında bulundu.

    Seçimlerde çok sayıda kuralsızlık örneği yaşandığına dair raporlar aldığını belirten Şinavatra, "Birçok bölgede seçmen sayısından daha fazla oy pusulası dağıtıldı. Bazı seçim bölgelerinde cunta partisi PPRP kaybederken, bir anda sandıklardan galip çıktı. Bu tür şeyler ülkemizin güvenilirliğine zarar veriyor" ifadesini kullandı.

    Tayland halkı da seçim sonuçlarının ilanının gecikmesinden duyduğu rahatsızlığı sosyal medya üzerinden dile getirdi.

    Twitter'da ‘Seçim Komisyonu Suç Üstü Yakalandı' ve ‘2019 Seçim Hilesi' isimli etiketlerle ülke genelinde toplam 1.4 milyon paylaşım yapılırken, ‘change.org' isimli kampanya sitesine 600 bin Tayland vatandaşı, seçim komisyonu yönetiminin istifa etmesi için dilekçe yazdı.

    SON RAKAMLARA GÖRE MUHALİF PARTİ BİRİNCİ SIRADA

    Tayland Kralı'nın ablası, Prenses Ubolratana Rajaka (67), 2010 yılındaki bir etkinlikte
    © REUTERS /
    Tayland Prensesi'ni başbakan adayı gösteren parti kapatıldı
    Seçim Komisyonu tarafından dün açıklanan en güncel gayri resmi sonuçlar ise muhalefetteki Pheu Thai Partisi'nin mecliste 130 sandalye kazandığına işaret ediyor. Başbakan General Prayut Çan-oça'nın liderliğindeki Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisi (PPRP) ise 121 milletvekili kazanmış görünüyor.

    Genç seçmenlerden büyük oy alan İleri Gelecek partisi'nin 81, Demokrat Parti'nin de 50 sandalye elde ettiği öngörülüyor. Müslüman başbakan adayı Wan Muhammed Nur Matha'nın liderliğindeki Prachachat Partisi'nin ise 6 milletvekili kazanabileceği belirtiliyor.

    Komisyonun 24 Mart'ta açıkladığı gayri resmi sonuçlarda PPRP'nin 129, muhalif Pheu Thai Partisi'nin de 117 sandalye kazandığı öngörülmüştü.

    HÜKÜMETİ KİM KURACAK?

    Tayland Krallığı'da cuntanın baskısı altında düzenlenecek 24 Mart seçimlerine, Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi de başbakan adayı olarak katılacak.
    © REUTERS / Christian Hartmann/File Picture
    Tayland'da Prenses Ubolratana Mahidol'dan ‘üzgünüm’ açıklaması
    Seçimlerin sonuçlarına dair son duruma göre, meclise giren hiçbir partinin tek başına hükümet kurabilmesi mümkün gözükmüyor.

    Genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandıktan sonra parlamento ve senatoda yapılacak başbakanlık oylamasında, başbakanın seçilebilmesi için her iki meclisten toplam 376 oy almak gerekiyor.

    Üyelerini cunta yönetiminin atadığı 250 kişilik senatonun başbakanlık oylamasında topyekun General Prayut'u destekleyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda Prayut'un parlamentodan toplam 126 milletvekilinin desteğini alması yetiyor.

    Mevcut tahmini milletvekili sayılarına göre partisi 121 milletvekili kazanan Prayut'un, 126 milletvekili desteğini alabilmesi için en az bir partiyle koalisyon kurması gerekiyor.

    Ana muhalefet partisi Pheu Thai'nin başbakan adaylarının ise senatodan hiçbir destek alamayacağı, dolayısıyla 376 desteği sadece parlamentodan bulması gerektiği belirtiliyor.

    Meclisteki diğer partilerin henüz hangi siyasi kanatta yer aldığı bilinmediğinden Pheu Thai'nin meclis içinde bu sayıya ulaşacak koalisyonu kurup kuramayacağı belirsiz görünüyor.

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    Etiketler:
    Tayland'daki genel seçim, İleri Gelecek partisi, Palang Pracharath, PPRP, Tayland Seçim Komisyonu, Demokrat Parti, Wan Muhammed Nur Matha, Taksin Şinavatra, Prayut Çan-oça, Tayland, Yeni Zelanda
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