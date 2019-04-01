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10:23 01 Nisan 2019
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    Japonya- reiwa

    Japonya beklenen ismi açıkladı: Reiwa

    © REUTERS / Franck Robichon
    Asya & Pasifik
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    Japonya İmparatoru Akihito'nun tahtan çekilmesiyle ülkede başlayacak olan yeni dönemin adı resmen açıklandı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoşihide Suga, yeni dönemin isminin 'Reiwa' olacağını açıkladı.

    Japonya’da kendi isteğiyle tahttan inmeye hazırlanan İmparator Akihito'nun 30 Nisan'da gerçekleşecek taht teslimi öncesi, ülkede imparator değişimiyle birlikte başlayacak yeni dönemin adı resmen açıklandı.

    Japonya kamuoyu tarafından merakla beklenen ve aylarca süren oturumlarda seçkin bir uzmanlar grubu ve kıdemli siyasetçiler tarafından belirlendiği kaydedilen isim için son verilen karar Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoşihide Suga tarafından kamuoyuna duyuruldu.

    Japonya İmparatoru Akihito
    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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    Bugün yerel saatle 11.30 sularında kameraların karşısına geçen Suga, yeni dönemin isminin 'Reiwa' olacağını açıkladı. İsmi açıkladıktan sonra gazetecilere konuşan Suga, "Yeni dönemin adını yaygın olarak kabul ettirmek ve Japonların yaşamında kök salmasını sağlamak için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

    Başbakan Şinzo Abe de seçilen ismin Japonya'nın en eski şiir koleksiyonlarından olan ve zengin Japon kültürünü ve geleneğini sembolize eden 7. yüzyıla ait 'Manyoshu'dan geldiğini açıkladı. Yeni dönem için seçilen adın anlamını tam olarak yansıttığını söyleyen Abe, "İnsanlar kalplerini güzel bir şekilde birleştirdiğinde kültür beslenir. 'Reiwa'nın böyle bir anlamı vardır" diye konuştu.

    İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya’da imparatorun siyasi bir gücü olmamasına rağmen, yeni imparatorla birlikte başlayacak olan dönem, ülkedeki günlük hayat için büyük önem taşıyor. Birçok alanda gerçekleşecek değişime kolay ayak uydurulabilmesi için, yeni dönemin adının bir ay öncesinden kamuoyuna açıklandığı ifade ediliyor.

    Yeni dönemin adı olacak olan 'Reiwa', ehliyet, sağlık sigortası kartları ve takvimler de dahil olmak üzere pek çok resmi belgede kullanılacak. Çin kökenli olan ve Japonya'da kullanılan 'Kanji' alfabesinden 2 karakterden oluşan 'Reiwa'da yer alan 'Rei' karakteri 'iyi-güzel' ya da 'düzen-kural' anlamlarına geldiği belirtildi. 'Wa' karakteri ise 'uyum-barış' ya da 'Japon tarzı' anlamlarında kullanılabiliyor. Öte yandan 'Rei' karakterinin bir çağ adında ilk defa kullanıldığı kaydedilirken, 'wa' karakterinin ise geçmiş dönem adlarında 19 kez kullanıldığı açıklandı.
    © AP Photo /
    Yeni dönemin adı olacak olan 'Reiwa', ehliyet, sağlık sigortası kartları ve takvimler de dahil olmak üzere pek çok resmi belgede kullanılacak. Çin kökenli olan ve Japonya'da kullanılan 'Kanji' alfabesinden 2 karakterden oluşan 'Reiwa'da yer alan 'Rei' karakteri 'iyi-güzel' ya da 'düzen-kural' anlamlarına geldiği belirtildi. 'Wa' karakteri ise 'uyum-barış' ya da 'Japon tarzı' anlamlarında kullanılabiliyor. Öte yandan 'Rei' karakterinin bir çağ adında ilk defa kullanıldığı kaydedilirken, 'wa' karakterinin ise geçmiş dönem adlarında 19 kez kullanıldığı açıklandı.

    Japonya imparatoru Akihito
    © AFP 2019 /
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    Japonya'da her imparator değişikliğinde yeni bir dönemin başladığı varsayılırken, daha önce sağlık sorunları nedeniyle tahttan inmek istediğini açıklayan mevcut imparator Akihito'nun 64 yıl tahtta kalan babası İmparator Hirohito'nun dönemine, 'Parlayan Japonya' anlamına gelen 'Shouwa' adı verilmişti.

    Tahtta 30.yılına giren Akihito'nun dönemi ise 'barışın teşviği' anlamına gelen 'Heisei' olarak biliniyor.

    Heisei Dönemi mevcut İmparator Akihito'nun tahtı 30 Nisan'da kendi isteğiyle veliaht prensi Naruhito’ya devretmesiyle sona erecek. Yeni dönem ise resmi olarak 1 Mayıs'ta başlayacak.

    Etiketler:
    Heisei, Shouwa, Reiwa, Yoşihide Suga, Şinzo Abe, İmparator Akihito, Japonya
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