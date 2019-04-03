Duterte'den Çin'le ilişkileri geliştirme açıklaması: Onlarla savaşa girersem, füzeleri yedi dakikada Manila'ya ulaşacak

"Savaşa gidersem donanmam birkaç dakika içinde ezilecek. Çin'le savaşırsam, füzeleri yedi dakikada Manila'ya ulaşacak."
Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nin (AFP) ABD ile düzenlediği yıllık büyük askeri tatbikatların başlamasından bir gün sonra Malabon kentinde konuşan Duterte, Pekin'in Manila ile dostça ilişkiler kurmaya devam ettiğini vurguladı.
Duterte, Çin'le olan bağın —aynı şekilde Rusya ile de- gelişmesinde ülkesinin radikal İslamcılarla mücadele çağrısına cevap vermelerinden sonra geliştiğini açıkladı. ABD ise, 'insan hakları endişeleri' sebebiyle Filipinler'e olan silah yardımını askıya almıştı.
'ÇİN VE RUSYA'YLA GÖRÜŞMEYE BAŞLAYINCA DİKKATE ALDILAR'
Duterte, ABD ile ilgili olarak "Çin ve Rusya'yla görüşmeye başlamamın ardından dikkate almaya başladılar" dedi.
Güney Çin Denizi üzerindeki hak talebi ve askeri varlığı nedeniyle hali hazırda ABD baskısıyla karşı karşıya olan Çin de, Filipinler ile askeri gerilim yerine diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinden yana.
Pekin yönetimi ayrıca, Filipinler'in bölgeyle ilgili şikayetlerini araştırmaya söz verdi ve konuyu ikili danışma mekanizması aracılığıyla çözmeyi teklif etti.
Bu arada ABD de,, Filipinler'e Güney Çin Denizi'nde 'Çin'i Filipinler'e karşı savunmaya' hazır olduğunu teyit etmişti.
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