Duterte'den Çin'le ilişkileri geliştirme açıklaması: Onlarla savaşa girersem, füzeleri yedi dakikada Manila'ya ulaşacak

Filipinler, tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki olası gerginliklere rağmen, Pekin ile yakın ilişkiler kurma niyetinde olduğunu açıkladı. Devlet Başkanı Duterte, yaptığı açıklamada "Savaşa gidersem donanmam birkaç dakika içinde ezilecek. Çin'le savaşırsam, füzeleri yedi dakikada Manila'ya ulaşacak" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Ezra Acayan Duterte: ABD gövde gösterisi yaparak ortamı germese, Güney Çin Denizi sorunu çözüme ulaşır

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin yönetimi ile Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilimlere rağmen ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Savaşa gidersem donanmam birkaç dakika içinde ezilecek. Çin'le savaşırsam, füzeleri yedi dakikada Manila'ya ulaşacak."

Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nin (AFP) ABD ile düzenlediği yıllık büyük askeri tatbikatların başlamasından bir gün sonra Malabon kentinde konuşan Duterte, Pekin'in Manila ile dostça ilişkiler kurmaya devam ettiğini vurguladı.

Duterte, Çin'le olan bağın —aynı şekilde Rusya ile de- gelişmesinde ülkesinin radikal İslamcılarla mücadele çağrısına cevap vermelerinden sonra geliştiğini açıkladı. ABD ise, 'insan hakları endişeleri' sebebiyle Filipinler'e olan silah yardımını askıya almıştı.

'ÇİN VE RUSYA'YLA GÖRÜŞMEYE BAŞLAYINCA DİKKATE ALDILAR'

Duterte, ABD ile ilgili olarak "Çin ve Rusya'yla görüşmeye başlamamın ardından dikkate almaya başladılar" dedi.

Güney Çin Denizi üzerindeki hak talebi ve askeri varlığı nedeniyle hali hazırda ABD baskısıyla karşı karşıya olan Çin de, Filipinler ile askeri gerilim yerine diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinden yana.

© AFP 2019 / NICOLAS ASFOURI Çin: Güney Çin Denizi'ndeki tüm petrol ve doğalgaz faaliyetlerinde münhasır hakka sahibiz

Çin'in Filipinler Büyükelçisi Zhao Jianhua da, pazartesi günü yaptığı açıklamada "Herhangi bir çatışma yaşanıp yaşanmayacağı konusunda endişelenmenize gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

Pekin yönetimi ayrıca, Filipinler'in bölgeyle ilgili şikayetlerini araştırmaya söz verdi ve konuyu ikili danışma mekanizması aracılığıyla çözmeyi teklif etti.

Bu arada ABD de,, Filipinler'e Güney Çin Denizi'nde 'Çin'i Filipinler'e karşı savunmaya' hazır olduğunu teyit etmişti.