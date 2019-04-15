Kuzey Kore, 2 adet Rus uçağı alma olasılığını değerlendiriyor

Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’ndan bir grup milletvekili Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ı ziyaret ederek birkaç görüşme gerçekleştirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Im Cheon Il ile görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Neverov, “Aynı zamanda ekonomik işbirliğinden sorumlu olan Bakan Yardımcısı Im Cheon Il ile görüşmede, Kuzey Kore tarafı birkaç teklif sundu. Teklifler arasında, 2 adet sivil uçağın alımı da var. Bu uçakların, Kuzey Kore’nin uluslararası seferlerinin konforunu ve güvenliğini sağlaması gerektiği ifade edildi” dedi.

Neverov, aldıkları teklifi en kısa zamanda Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin’e bildireceklerini de sözlerine ekledi.