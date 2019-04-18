Sonuçsuz müzakerelerin ardından Kuzey Kore'den yeni silah denemesi

Kuzey Kore resmi ajansı, taktik güdümlü silahın güçlü başlık taşıyabildiği ve birden fazla hedefe karşı denendiğini belirtti. Ajans, Kim Jong-un’un “Silah sistemlerindeki gelişme, halkın ordusunun muharebe gücünü artırmasında önemli rol oynuyor” dediğini de aktardı.
Geçen kasım ayından bu yana, Kim Jong-un’un ilk kez bir silah denemesine bizzat katıldığı biliniyor.
'ANLAŞMAYI BOZACAK TARZDA DEĞİL'
Haberde denenen silahın niteliği açıklanmadı ancak yasaklanmış orta ve uzun menzilli balistik füze olmadığı, dolayısıyla ABD ile yürütülen müzakereleri bozacak tarzda bir deneme olmadığı tahmin ediliyor.
HALKA VE ORDUYA MESAJ VERMEK İSTİYOR
Haber ajansı AP’nin aktardığına göre Pyongyang, bu denemeyle bir yandan halkına silah teknolojileri konusunda ilerlemeye devam ettiğini göstermek istiyor, bir yandan da Washington ile sürdürülen diplomasiyi ‘zayıflık’ olarak yorumlayan askeri yetkililere güvence vermeyi amaçlıyor.
ABD GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ KALDI
Vietnam Hanoi’deki son görüşme, Trump'ın Kuzey Kore'nin tüm nükleer silahlarını ve işlenebilir nükleer malzemesini ABD'ye teslim etmesi karşılığında, bu ülkeye yönelik tüm ambargoların kalkmasını öngören anlaşma teklifi üzerine çöktü.
Trump, geçen ay yaptığı bir açıklamada Kuzey Kore’nin bir silah testi gerçekleştirmesi halinde ‘hayal kırıklığına uğrayacağını’ söylemişti. ABD’li yetkililer, denemeyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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