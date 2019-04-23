Sri Lankalı Bakan: Patlamalar Yeni Zelanda'daki cami saldırılarına misillemeydi

Meclis'te düzenlenen oturumda ilk bulguları paylaşan Wijewardene, 'saldırının Yeni Zelanda'nın intikamını almak üzere planlandığını' düşündüklerini açıkladı.
Bakan, "Ön bulgular gösteriyor ki, Sri Lanka'da yaşananlar Christchurch'teki Müslümanlar yapılan saldırıya karşı bir misillemeydi" dedi.
'SALDIRININ ARDINDA İKİ ÖRGÜT VAR'
Bakan, "Saldırı Ulusal Tevhid Cemaati (NTJ) ile JMI tarafından yapıldı" dedi. Bakan JMI ile 'Jammiyathul Millathu Ibrahim' adlı örgütü işaret etti. NTJ ile, 'Cemaat-ül Mücahidin' ile bağlantılarının araştırıldığı da belirtildi. Ancak bu grubun, Bangladeş'te terör örgütü olarak kabul edilen ve aynı adı taşıyan grupla bir ilgisi olup olmadığı bilinmiyor.
RESMEN ÜSTLENEN OLMADI
Sri Lanka’daki saldırıyı henüz 'resmen' üstlenen olmadı. Hükümet, bu yerel örgütlerin uluslararası destek olmadan bu derece kapsamlı ve eşgüdümlü saldırıları düzenleyemeyeceğini savunuyor.
Saldırılarda şu ana kadar 310 kişi yaşamını yitirdi, 500’den fazla kişi de yaralandı.
Ülkede, iç savaşın sona erdiği 2009’dan bu yana yaşanan en büyük saldırılar olarak kayıtlara geçti.
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında iki camiye yapılan saldırılarda ise 50 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırı, aşırı sağ görüşe sahip Avustralya doğumlu Brenton Tarrant tarafından gerçekleştirilmişti.
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