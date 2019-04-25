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    Avustralya'da erkek müşterilerden vergi alan vegan kafe kapanıyor

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    Asya & Pasifik
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    Avustralya'da kadınların erkeklerden ortalama yüzde 18 oranında daha az maaş almasına dikkat çekmek için erkek müşterilerden 'vergi' alan kafe kapanıyor. Handsome Her isimli kafenin son gün geliri de Nepalli kadınlar için çalışan bir kuruma bağışlanacak.

    Kafe / Erkek Vergisi
    © Fotoğraf: Facebook
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    Avustralya’da kadınlarla erkekler arasındaki maaş eşitsizliğine dikkat çekmek için erkek müşterilerinden ‘vergi’ alan kafe kapanıyor. Ağustos 2017’de Melbourne’da açılan Handsome Her isimli kafe, erkek müşterilerinden yüzde 18 oranında daha fazla hesap alıyordu. Bu şekilde elde edilen gelir kadın hakları üzerine çalışan bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanıyordu.

    ERKEKLER İSTEYİNCE KALICI HALE GELDİ

    Kafenin bu kuralları hem övgü aldı, hem de bazıları tarafından 'tersine cinsiyetçilik' iddiasıyla eleştirildi. Handsome Her bu şekilde ünlenirken, sahiplerinden Alexandra O'Brien 'erkek vergisi'ni başta ayda bir hafta boyunca almayı planladıklarını fakat çok sayıda erkek müşterinin ek ödeme yapmak istemesi sonucu kalıcı hale getirdiklerini söyledi.

    'ATAERKİLLİĞİ YIKMA İHTİYACINI SOMUTLAŞTIRDI'

    Başta tepki de çektiklerini belirten O'Brien, "Erkek vergisi internette patladı. Biz bunun fazla radikal olduğunu düşünmüyorduk ama dünyanın verdiği tepki, erkekliğin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi; ataerkillikle yüzleşip onu yıkma ihtiyacını somutlaştırdı" dedi.

    SON GÜNÜN GELİRİ DE BAĞIŞLANACAK

    vegan beslenme
    © AFP 2019 / Stephen Lovekin
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    Kadın hakları örgütleri ve LGBTİ grupları tarafından bir buluşma alanı olarak da kullanılan kafe şimdi kapatılıyor. Sahipleri, sivil toplum için başka işler yapmak istedikleri için böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

    28 Nisan’da kapanacak olan kafe son gününde, stoklarını tüketene kadar servis yapacak. Müşterilerden gönüllerinden ne koparsa o kadar hesap bırakmaları istenecek ve elde edilen gelir, Nepalli kadınları şiddetten, zorla seks işçisi olarak çalıştırılmaktan koruyan bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak.

    Etiketler:
    Cinsiyetçilik, Vergi, Vegan, Kafe, Melbourne, Avustralya, Handsome Her
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