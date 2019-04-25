Avustralya'da erkek müşterilerden vergi alan vegan kafe kapanıyor

ERKEKLER İSTEYİNCE KALICI HALE GELDİ
Kafenin bu kuralları hem övgü aldı, hem de bazıları tarafından 'tersine cinsiyetçilik' iddiasıyla eleştirildi. Handsome Her bu şekilde ünlenirken, sahiplerinden Alexandra O'Brien 'erkek vergisi'ni başta ayda bir hafta boyunca almayı planladıklarını fakat çok sayıda erkek müşterinin ek ödeme yapmak istemesi sonucu kalıcı hale getirdiklerini söyledi.
'ATAERKİLLİĞİ YIKMA İHTİYACINI SOMUTLAŞTIRDI'
Başta tepki de çektiklerini belirten O'Brien, "Erkek vergisi internette patladı. Biz bunun fazla radikal olduğunu düşünmüyorduk ama dünyanın verdiği tepki, erkekliğin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi; ataerkillikle yüzleşip onu yıkma ihtiyacını somutlaştırdı" dedi.
SON GÜNÜN GELİRİ DE BAĞIŞLANACAK
28 Nisan’da kapanacak olan kafe son gününde, stoklarını tüketene kadar servis yapacak. Müşterilerden gönüllerinden ne koparsa o kadar hesap bırakmaları istenecek ve elde edilen gelir, Nepalli kadınları şiddetten, zorla seks işçisi olarak çalıştırılmaktan koruyan bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak.
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