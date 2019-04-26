Sri Lanka'da 3 patlama daha meydana geldi

Sri Lanka’da 359 kişinin hayatını kaybettiği kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırıların ardından yeni patlamalar meydana geldi.
Sri Lanka ordusu, ülkenin doğusunda Kalmunay şehrinde 3 patlamanın meydana geldiğini bildirdi.
Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırıların ardından 3 patlamanın daha meydana geldiği öğrenildi.
Sri Lanka’da 359 kişinin hayatını kaybettiği kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırıların ardından yeni patlamalar meydana geldi.
Sri Lanka ordusu, ülkenin doğusunda Kalmunay şehrinde 3 patlamanın meydana geldiğini bildirdi.
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