Sri Lanka'da polis ve silahlı gruplar arasında çatışma: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sri Lanka’nın Ampara bölgesinde polis ile silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar ve yaşanan bombalı saldırılar nedeniyle bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sri Lanka’da Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarından sonra ülke alarm duruma geçerken, akşam saatlerinde Ampara bölgesinde polisin aldığı ihbar sonrası bir fabrikaya baskın düzenlediği aktarıldı.

Baskın esnasında polis ve silahlı gruplar arasında çatışma yaşandı. Yaşanan çatışma esnasında ayrıca 3 şüpheli üzerlerindeki bombayı patlattı.

Yaşan olay sonrası eyaletteki Kalmunai, Chavalakade ve Samanthurai bölgelerinde güvenlik önlemleri artırılarak, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.