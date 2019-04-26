Sri Lanka'da polis ve silahlı gruplar arasında çatışma: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Baskın esnasında polis ve silahlı gruplar arasında çatışma yaşandı. Yaşanan çatışma esnasında ayrıca 3 şüpheli üzerlerindeki bombayı patlattı.
Yaşan olay sonrası eyaletteki Kalmunai, Chavalakade ve Samanthurai bölgelerinde güvenlik önlemleri artırılarak, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Sri Lankan city Kalmunei hit with 3 explosions - reports— RT (@RT_com) April 26, 2019
Previous attacks:
- 9 suicide bombings
- Over 200 killed
- Christian churches & hotels targeted
- ISIS claims responsibilityhttps://t.co/uWATh8bfmd
VIDEO: Sri Lanka church bomber caught on cam moments before explosion pic.twitter.com/cbmTg0wQDO
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