Brunei, eşcinsel ilişkiye getirdiği recm cezasını erteledi

‘YANLIŞ ANLAMALARIN FARKINDAYIM’
Sultan, ramazan ayı nedeniyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Bu yasa ile ilgili birçok soru ve yanlış anlamaların olduğunun farkındayım. Ancak netleştirildikten sonra değeri daha net olarak ortaya çıkacak" dedi
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Bir süredir gündemde olan ancak 3 Nisan'da yürürlüğe giren yasa, 'eşcinsel ilişki, zina ve tecavüzden suçlu bulunanların taşlanarak idam edilmesini' öngörüyor.
Kanun uluslararası toplum ve örgütler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
ŞERİAT KANUNLARI GEÇERLİ
Brunei’de bundan beş yıl önce şeriat anayasal düzen olarak kabul edilmiş, İslam Ceza Hukuku Yasası'nın ilk üç aşaması 2014 yılında yürürlüğe girmişti. Ülkede, şeri hükümler kademeli olarak hayata geçiriliyor. Ancak kanunda bulunsa da katı şekilde uygulanmıyor.
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