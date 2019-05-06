Brunei, eşcinsel ilişkiye getirdiği recm cezasını erteledi

Brunei’de, geçen ay gündeme gelen ve çok tepki çeken ‘eşcinsel ilişkiye girenlerin taşlanarak öldürülmesine (recm)’ yönelik cezanın uygulanması ertelendi. Kararda, uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerinden gelen tepkinin etkili olduğu belirtiliyor.

© REUTERS / Ahim Rani Brunei Sultanlığı'nda İslam hukuku yürürlüğe girdi: Eşcinsellere recm cezası uygulanacak

Brunei Sultanı Hasan el Bulkiye, yaklaşık 20 senedir ertelenen ‘eşcinsel ilişkilere ölüm cezası’ kanunun uygulamasının yeniden uzatıldığını duyurdu.

‘YANLIŞ ANLAMALARIN FARKINDAYIM’

Sultan, ramazan ayı nedeniyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Bu yasa ile ilgili birçok soru ve yanlış anlamaların olduğunun farkındayım. Ancak netleştirildikten sonra değeri daha net olarak ortaya çıkacak" dedi

Erteleme kararı alınmasında insan hakları örgütlerinin, LGBTİ derneklerinin, dünyaca ünlü yıldızların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurumdan gelen sert eleştirilerin etkili olduğu belirtiliyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bir süredir gündemde olan ancak 3 Nisan'da yürürlüğe giren yasa, 'eşcinsel ilişki, zina ve tecavüzden suçlu bulunanların taşlanarak idam edilmesini' öngörüyor.

Kanun uluslararası toplum ve örgütler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

ŞERİAT KANUNLARI GEÇERLİ

Brunei’de bundan beş yıl önce şeriat anayasal düzen olarak kabul edilmiş, İslam Ceza Hukuku Yasası'nın ilk üç aşaması 2014 yılında yürürlüğe girmişti. Ülkede, şeri hükümler kademeli olarak hayata geçiriliyor. Ancak kanunda bulunsa da katı şekilde uygulanmıyor.