Myanmar'da tutuklu bulunan Reuters muhabirleri afla serbest bırakıldı

Myanmar'da, Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Reuters haber ajansının iki muhabiri serbest bırakıldı.

© REUTERS / STRINGER Myanmar'daki Reuters muhabirlerine yedişer yıl hapis

Myanmar'da, Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılan 29 yaşındaki Wa Lone ve 33 yaşındaki Kyaw Soe Oo, 500'den fazla günü cezaevinde geçirmelerinin ardından, devlet başkanlığı tarafından çıkarılan bir af kapsamında serbest kaldı.

Devlet Başkanı Win Myint'in ülkede 17 Nisan'da başlayan geleneksel yeni yıl kutlamaları vesilesiyle çıkardığı af kapsamında aralarında Wa ve Kyaw'ın da olduğu 6 bin 520 mahkûmun serbest bırakıldığı bildirildi.

TEMYİZ BAŞVURULARI REDDEDİLMİŞTİ

Muhabirler, 13 Aralık 2017'de ellerinde Arakan eyaletindeki bir mevkiinin haritası ve askeri raporların bulunması üzerine Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, yaklaşık bir yıl tutuklu kalmalarının ardından Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'yu, söz konusu yasayı ihlal etmekten suçlu bularak, geçen yıl eylül ayında 7'şer yıl hapisle cezalandırmıştı.

İkili, bu yılın başında yine temyiz başvurusu yapmış, mahkeme başvuruyu reddetmişti.