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16:35 16 Mayıs 2019
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    Sri Lanka'da Müslümanlara yönelik saldırılar 'kontrol altına alındı': Bir ölü, çok sayıda gözaltı

    © AFP 2019 / Ishara S Kodikara
    Asya & Pasifik
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    Sri Lanka'da ordu yetkilileri, Müslümanlara yönelik düzenlenen saldırıların ardından ülkedeki durumun kontrol altına alındığını duyurdu. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Channel News Asia'da yer alan habere göre, ordu sözcüsü Sumith Atapattu, yaptığı açıklamada,  Müslümanlara yönelik saldırılarla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtti. 

    © AFP 2019 / Ishara S Kodikara
    Uluslararası Af Örgütü'nden Sri Lanka uyarısı

    Atapattu, ülkede durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

    Saldırı sırasında evini korumaya çalışan 45 yaşındaki Feyzul Emir isimli bir Müslüman, hayatını kaybetti.

    Olaylarda en az 5 cami tahrip edildi, çok sayıda ev ve iş yerleri taşlandı.

    Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun kuzeyinde Müslümanların işlettiği bir fabrika, bu sabah İslam karşıtı gruplar tarafından ateşe verilmişti.

    Ülkede Kuzey Batı eyaletindeki Puttalam şehrinde dün İslam karşıtı grubun 45 yaşındaki bir Müslümanı bıçaklayarak öldürmesi üzerine eyalet genelinde bu sabah süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

    Minuwangoda, Matara ve Puttalam kentlerinde, aralarında sivil toplum kuruluşu lideri 3 kişinin de bulunduğu toplam 74 kişi, saldırılara karışma veya teşvik etme gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

    © AA /
    Sri Lanka'da Müslümanlara ait fabrika ateşe verildi

    Paskalya gününde kilise ve otelleri hedef alan saldırılar sonrasında geçen hafta İslam karşıtı gruplar, Chilaw kentinde Müslümanlara ait dükkanlar ile camileri tahrip etmişti.

    Şiddet eylemlerinin sonrasında ülke genelinde sosyal medya yasağı getirilmiş, Kuzey Batı eyaleti genelinde daha önce hafifletilen sokağa çıkma yasağı yeniden ilan edilmişti. 

    SRİ LANKA'DA KİLİSE SALDIRISI

    Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. 

    Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Saldırı, Paskalya, Müslümanlar, Sri Lanka
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