Çin Komünist Partisi'nden Ticaret Savaşı paylaşımı: Savaş, istediğin zaman

Çin Komünist Partisi (ÇKP), 'moral yükseltmek üzere' yayınladığı bir görselde Ticaret Savaşı ile ilgili bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, ABD'nin yaptırımlarına karşı kararlılık vurgusu yapıldı.

© REUTERS / Thomas White 'Ticaret savaşının Çin ekonomisine zararı yüzde 1 düzeyinde'

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) tarafından yayınlanan görselde , Çin konteynerleri ve Çin bayrağı bulunan fotoğrafın üzerinde sloganlar yazılı olduğu görülüyor.

Görseli paylaşan Çin haber ajansı Halkın Günlüğü ise, fotoğrafı "Çin'in tavrı budur!" ifadeleriyle paylaştı.

Ticaret Savaşı'na ve ABD'nin yaptırımlarına gönderme yapılan paylaşımda, Çin'in pazarlığa açık olduğu, savaşmaktan asla kaçmayacağı ve ülkeye yönelik zorbalığın hayalcilik olduğu vurgulanıyor:

"Pazarlık: Tabii ki

Savaş: İstediğin zaman

Zorbalık: Hayal"

Weibo Çin Komünist Partisi (ÇKP) Ticaret Savaşı posteri

TRUMP: BEN GÖREVDE OLDUĞUM SÜRECE ÇİN ASLA SÜPER GÜÇ OLAMAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği demeçte, Çin ile ABD arasındaki 'ticaret savaşından oldukça mutlu olduğunu', görev süresi boyunca Çin’in süper güç olamayacağını söyledi.

Çin'in kendi ülkesi ABD kadar güçlü olmadığına dikkat çeken Trump, "Milyarlarca dolar alıyoruz. Çin’in ekonomisi çok iyi değil. Bizim ekonomimiz fantastik durumda. Eğer Hillary Clinton başkan olsaydı, şu an Çin bizden daha iyi durumda olurdu. Ama şimdi bize yaklaşamazlar bile. Ben görevde olduğum sürece, Çin asla süper güç olmayacak" dedi.