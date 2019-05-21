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16:10 21 Mayıs 2019
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    Japonya- Tren

    Japonya'da tacize karşı uygulama geliştirildi: 'Burada tacizci var' diye ilan ediyor, 'Kes artık' diye bağırıyor

    © REUTERS / Thomas White
    Asya & Pasifik
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    Japonya'da tacizi engellemek için Tokyo polisi tarafından geliştirilen uygulama, mağdurların ses çıkarmaya çekindiği vakalarda 'kes artık' diye bağıran bir ses üretiyor ve diğer yolcuların görebilmesi için ekranda imdat mesajı belirmesini sağlıyor.

    Japonya, Tokyo'da bir çift
    © AP Photo / Shizuo Kambayashi
    Japonya'da kadınları 'tercüme eden' uygulama tepki topladı
    Japonya’da Tokyo polisi tarafından geliştirilen bir akıllı telefon uygulaması, özellikle kalabalık metro seferlerinde elle tacize maruz kalan kadınlar arasında ilgiyle karşılandı.

    ‘Digi Police’ adlı uygulama, tacize maruz kalan kişiler tarafından aktif hale getirildiğinde, mümkün olan en yüksek tonla ‘kes artık’ diye bir ses çıkarıyor ya da telefon ekranında mağdurun etrafındaki yolculara gösterebileceği şu imdat mesajı beliriyor, “Burada bir tacizci var. Lütfen yardım edin”.

    Aslında uygulama üç yıl önce yaşlılar ve küçük çocuğu olan ebeveynler için sahtekarlığa, dolandırıcılığa karşı bilgi vermek amacıyla hazırlandı. Piyasaya sürülmesinden birkaç ay sonra da tacizcileri uzaklaştırma fonksiyon eklendi.

    EN AZ 237 BİN KİŞİ İNDİRDİ

    Uygulamanın şimdiye kadar 237 binden fazla kişi tarafından indirildiği belirtildi. Polis yetkilisi Keiko Toyamine, bu sayının kamu hizmeti sunan bir uygulama için ‘alışılmadık derecede fazla’ olduğunu söyledi. Üstelik Toyamine, bu sayının da her ay 10 bin kadar arttığını vurguladı.

    Toyamine, “Mağdurlar genelde bağırıp yardım istemekten korkuyor. Ancak imdat mesajı sayesinde taciz sonrasında sessiz kalsalar bile diğer yolcuları uyarabiliyorlar” dedi.

    © AFP 2019 / BEHROUZ MEHRI
    Japonya'da mevcut olan ve tacizi durdurmayı amaçlayan ‘Digi Police’ adlı uygulama özellikle kalabalık metro seferlerinde elle tacize maruz kalan kadınlar arasında ilgiyle karşılandı.

    Tacizden hüküm giyen suçluların rehabilite edildiği bir merkezde çalışan sosyal hizmet uzmanı Akiyoshi Saito da, “Tacizciler utangaç görünen, polise şikayette bulunma konusunda çekingen davranacak kişileri hedef almaya meyillidir” ifadelerini kullandı.

    Saito, erkeklerin kadınlardan daha üstün olduğuna dair geleneksel önyargıların hâkim olduğu Japonya gibi ülkelerde bu tarz uygulamaların kadınlara daha fazla güç vereceğini savundu.

    2017'DE 900 VAKA RAPOR EDİLDİ

    Tokyo Emniyet Teşkilatına göre, 2017 yılında Tokyo’da sefer yapan tren ve metrolarda 900 elle taciz ve sarkıntılık vakası rapor edildi. Bu suç için, altı aya kadar hapis ya da 500 bin yen (yaklaşık 27 bin 500 TL) para cezası öngörülüyor. Şiddet ya da tehdit içeriyorsa hapis cezası 10 yıla kadar çıkabiliyor.

    Demiryolu şirketi East Japan Railway, yoğun saatlerde sadece kadınların alındığı tren seferleri işletiyor. Taciz vakalarının daha sık rastlandığı ‘kötü şöhrete sahip’ bazı hatlarda da güvenlik kameraları yerleştirildi.

    Etiketler:
    Tren, metro, kadın, taciz, uygulama, Tokyo, Japonya
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