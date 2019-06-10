Japonya: F-35 büyük olasılıkla pilotun başı döndüğü için düştü

Reuters haber ajansına göre bu, uçuşa başlamaları sonrası F-35'lerin düştüğü ikinci olay olarak kayıtlara geçti.
Japonya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın uçağın düşmesinin ardından durdurulan F-35 uçuşlarına ilave eğitimlerden sonra yeniden başlanacağı açıklandı.
'PİLOT KURTULMAYA ÇALIŞMADI'
Düşüşü öncesi uçağın hızının saatte 1100 kilometre olduğu belirtildi.
Yetkililere göre, pilot kuleye herhangi bir sorun rapor etmedi ve fırlatma koltuğuyla kurtulma girişiminde bulunmadı. Uçağın kara kutusuna da henüz ulaşılmadı.
Japonya, filosundaki eskiyen F-4 uçaklarını, tanesi 90 milyon dolar olan F-35'lerle değiştirme kararı almıştı.
Japonya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde halen 12 adet F-35 savaş uçağı bulunuyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)