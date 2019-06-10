Japonya: F-35 büyük olasılıkla pilotun başı döndüğü için düştü

Japon yetkililer, 9 Nisan'da Pasifik Okyanusu'nda tatbikat sırasında radardan kaybolan F-35 savaş uçağı ile ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, "pilotun büyük olasılıkla başının döndüğünü ve uzaysal farkındalığını kaybettiğini", uçağın da bu nedenle düştüğünü söyledi.

F-35 savaş uçağı Misawa kentindeki bir üsten havalandıktan 28 dakika sonra radardan kaybolmuştu. Uçağın enkazına ertesi gün ulaşılmış, daha sonra 41 yaşındaki pilotun cesedi bulunmuştu.

Reuters haber ajansına göre bu, uçuşa başlamaları sonrası F-35'lerin düştüğü ikinci olay olarak kayıtlara geçti.

Japonya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın uçağın düşmesinin ardından durdurulan F-35 uçuşlarına ilave eğitimlerden sonra yeniden başlanacağı açıklandı.

'PİLOT KURTULMAYA ÇALIŞMADI'

BBC'nin haberine göre, yapılan basın açıklamasında, "Pilotun, büyük ihtimalle baş dönmesi nedeniyle durumundan haberdar olmadığı anlaşılıyor" denildi.

Düşüşü öncesi uçağın hızının saatte 1100 kilometre olduğu belirtildi.

Yetkililere göre, pilot kuleye herhangi bir sorun rapor etmedi ve fırlatma koltuğuyla kurtulma girişiminde bulunmadı. Uçağın kara kutusuna da henüz ulaşılmadı.

Japonya, filosundaki eskiyen F-4 uçaklarını, tanesi 90 milyon dolar olan F-35'lerle değiştirme kararı almıştı.

Japonya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde halen 12 adet F-35 savaş uçağı bulunuyor.