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14:11 14 Haziran 2019
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    Android'den çıkarılma riski olan Huawei'nin yeni işletim sistemi hazır: HongMeng

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    Asya & Pasifik
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    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (70)
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    Çinli telekomünikasyon devi Huawei, ABD yaptırımlarının ardından uzun süre boyunca hazırlığını yapmakta olduğu iletişim sistemi 'HongMeng'i hayata geçiriyor. Şirket, faaliyet yürüttüğü ülkelerde yeni işletim sisteminin patent başvurularına başladı.

    Huawei
    © REUTERS / Aly Song/File Photo
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    ABD ile Çin arasında devam eden Ticaret Savaşı'nın en öne çıkan başlıklarından biri olan ve ABD'nin yaptırım hamlelerine maruz kalan Çinli telekomünikasyon devi Huawei, uzun süredir üzerinde çalışmakta olduğu kendi işletim sisteminin tamamlanmasında sona gelindiğini açıklamıştı.

    Son olarak ise, şirketin halihazırda faaliyet yürüttüğü 'en az 9 ülkede' yeni işletim sistemi 'HongMeng' için patent başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Bu ülkeler arasında Kamboçya, Kanada, Güney Kore, Yeni Zelanda, Peru gibi ülkeler bulunuyor. Huawei ayrıca, patentle ilgili olarak Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO-OMPI) de başvuruda bulundu. 

    Huawei tüketici bölümü CEO'su Richard Yu, Die Welt'e verdiği röportajda şirketin ABD yaptırımları sonucunda Android sisteminden çıkarılması durumunda kendi işletim sistemlerinin yedekte bekletildiğini açıklamıştı.

    Çin Fikri Mülkiyet İdaresi'nin internet sitesine göre Huawei ayrıca, 'HongMeng' için geçen yılın Ağustos ayında marka başvurusunda bulunmuştu. Öte yandan, yeni işletim sistemiyle ilgili detaylar ise henüz netleşmiş değil.

    Huawei
    © AP Photo / Czarek Sokolowski
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    Çin'in Huawei'yi 'yasa dışı dinleme faaliyetlerinde kullandığını' iddia eden ABD'ye göre, Çinli telekomünikasyon devi doğrudan Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından kontrol ediliyor. Bu iddialar ise hem Çin yönetimi, hem de Komünist Parti üyesi olduğu bilinen Huawei CEO'su Ren Zhengfei tarafından yalanlanmıştı. 

    Yeni işletim sisteminin, halihazırda 1 milyon Huawei cihaz için hazır hale getirildiği ve Çin başta olmak üzere Ekim ayından itibaren aktif bir şekilde çalışmaya başlayacağı öğrenildi.

    İşletim sisteminin kurulacağı telefonlar ise daha çok giriş ve orta segment telefonları kapsayacak.

    Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre ise Huawei P40 ve Mate 30 serisi telefonların kutusundan bu işletim sistemiyle çıkacak. Ancak bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (70)
    Etiketler:
    açıklama, HongMeng, ABD - Çin Ticaret Savaşı, ABD, Çin, Huawei
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