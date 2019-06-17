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14:43 17 Haziran 2019
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    Huawei kurucusu Ren: 2021'de gücümüzü yeniden kazanacağız

    © AFP 2019 / Hector Retamal
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (73)
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    Huawei kurucusu Ren Zhengfei, ABD yaptırımları sonucunda şirketin uluslararası satışlarının düştüğünü söyledi ve ABD'nin Huawei'yi izole etme çabalarına karşılık üretimi düşürebileceği uyarısında bulundu. Ren, "Gücümüzü yeniden kazanacağız ve insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Hector Retamal
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    Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen bir panelde konuşan Huawei kurucusu ren Zhengfei, şirketin uluslararası telefon satışlarının yüzde 40 oranında düştüğüne ilişkin çıkan haberleri yorumladı. 

    'SATIŞLAR YÜZDE 40 ORANINDA DÜŞTÜ'

    "Evet, satışlar yüzde 40 oranında düştü" diyen Ren, söz konusu düşüşle ilgili detay vermemekle 'ülke içi satışlardaki artışın yükselme hızının devam ettiğini' belirtti. 

    Ren ayrıca, dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri ve en büyük telekomünikasyon ekipman üreticisi olan şirketinin 'fırtınayı atlatmak' adına üretim alanında 30 milyar dolarlık bir kısıtlamaya gidilebileceğini de söyledi.

    2018'de 100 milyar doların üzerinde bir gelir elde elde eden şirket için, söz konusu kısıtlama yüzde 30 oranında bir düşüşe denk geliyor.

    'İNSANLIĞA HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ'

    Ancak, Huawei'yi 'hasar gören ancak uçmaya devam eden' bir uçağa benzeterek, şirketin çok yakında 'geri döneceğini' söyledi ve "2021 yılında gücümüzü yeniden kazanacağız ve insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

    Huawei, ABD ile Çin arasında devam eden Ticaret Savaşı'nın en önemli cephelerinden birini oluşturuyor. Trump yönetimi, geçen ay aldığı kararlarda Çinli telekomünikasyon devini kara listeye alarak şirketi ABD pazarında yasaklamıştı. 

    Söz konusu kararla ilgili 90 günlük bir ek erteleme kararı alınsa da, bu erteleme Ağustos ayında dolacak. 

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    ABD, Huawei'yi 'Çin istihbaratıyla aynı yatağa' girmekle suçluyor ve şirketin ekipmanlarının 'espiyonaj' faaliyetlerinde kullanıldığını iddia ediyor. Bu iddialar, şirket kurucusu Ren'in asker geçmişi ve Komünist Parti üyeliğiyle birlikte düşünüldüğünde, ABD cephesinde endişeye yol açıyor. 

    Huawei ise, başka kurucu Ren olmak üzere ABD'nin söz konusu iddialarını kesin bir dille reddediyor.

    'YAPTIRIM LİSTESİNDE KALDIĞI SÜRECE ÜSTÜNLÜK KURAMAZ' 

    Eurasia Group kuruluşu tarafından geçen hafta yayınlanan bir analiz yazısında ise, Huawei için "ABD'nin yaptırım listesinde kaldığı sürece akıllı telefonlarda veya ağ teknolojisinde küresel üstünlük kazanma umuduna sahip değil. Huawei uluslararası teknolojisini ABD teknolojisi olmadan yeniden kurmak istediği sürece, bu durum, zaman içerisinde Huawei'nin küresel olarak rekabetçi ürünler sunma yeteneğini zedeleyecek ve şirket muhtemelen Çin yerel piyasasında en iyi ikinci ürünü satmaya zorlanacak" ifadelerine yer verildi.

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (73)
    Etiketler:
    açıklama, Şenzen, ABD - Çin Ticaret Savaşı, Ren Zhengfei, Huawei, ABD, Çin
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