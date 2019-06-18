'Cemmu ve Keşmir'de kimliği belirsiz kişiler Hint askerlerine saldırdı'

Ön belirlemelere göre, önce bir el yapımı bomba patladı, ardından askerler ve saldırganlar arasında silahlı çatışma başladı.
Saldırıda biri Hint askeri olmak üzere birkaç yaralı olduğu bildirildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
#JammuAndKashmir: Terrorists attack Army vehicle with IED in Arihal area of Pulwama in South Kashmir. Heavy firing going on. Army and police have cordoned off the area. More details awaited, reports @szaffariqbal pic.twitter.com/gwvhRSUSxk— HTN Tiranga TV (@NewsHtn) June 17, 2019
Pulwama ilçesinde geçtiğimiz şubat ayında bir polis konvoyuna düzenlenen intihar bombalı saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmişti.
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