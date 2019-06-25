Japonya'da 'babaannelerden' G20 için İngilizce rap şarkısı

Japonya'da yaşlı kadınlardan oluşan bir müzik grubu, ülkede yapılacak G20 zirvesi için 'rap şarkısı' hazırladı.

Japonya'nın Osaka kentinde yaş ortalaması 66 olan 'Obaachan' (Japonca'da 'babaanne') isimli bir müzik grubu, cuma günü ülkede başlayacak G20 zirvesi için İngilizce bir rap şarkısı hazırladı.

'Oba Funk Osaka' başlığıyla YouTube'a yüklenen şarkıda, "Haydi konuşalım, haydi dans edelim, Burası muhteşem şehir Osaka" gibi sözler yer alıyor.

Osaka için "Dünyanın en eğlenceli şehri" ve "Dünyanın en eğlenceli insanları" denilen şarkının klibidnde ise çok sayıda yaşlı Japon'un dans ettiği görülüyor.

Şarkıyla ilgili açıklamalarda bulunan grup üyelerinden 71 yaşındaki Eiko Funai, "Şimdiye kadar rehabilitasyona girmiş gibiydik, ancak şimdi bunu geride bırakma zamanı. Videomuzun, onu dünyanın her yerinden izleyen insanlara enerji vermesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Japon babaanneler tarafından hazırlanan şarkıda ayrıca "Takoyaki, Okonomi, ücretsiz WiFi, İnsanlık, misafirperverlik, sevgi dolu ve nazik" gibi sözler de yer alıyor

Şarkıda ayrıca, bir 'babaanne' klişesi olan "Şeker ister misin?" sorusu da soruluyor.