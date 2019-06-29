Kayıt
01:26 29 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte

    Duterte'den 'yüce divan' çağrısı yapan muhaliflere: Hepsini tutuklayacağım

    © REUTERS / Ezra Acayan
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yüce divana gönderilmesi için kendisi hakkında suçlamalarda bulunan muhalefet üyelerine yönelik 'hapis' tehdidinde bulundu.

    Duterte, Güney Çin Denizi'nde bu ay Filipinler'e ait teknenin Çin'e ait bir geminin çarpması sonucu batması olayını önemsemediği iddiasıyla eleştiriliyor.

    Filipinler lideri Rodrigo Duterte
    © AP Photo / Aaron Favila
    Duterte: Geydim, güzel kadınlar beni iyileştirdi, yakışıklı erkeklerden nefret etmeye başladım

    Rodrigo Duterte, yüce divana gönderilmesi için kendisi hakkında suçlamalarda bulunan muhalefet üyelerine yönelik "Hepsini tutuklayacağım" ifadesini kullandı. 

    İki teknenin çarpışmasını bir deniz kazası olarak nitelendiren Duterte, suçlamalardan korkmadığını belirtti.

    Duterte, Filipinler ve Çin arasında, Filipinler Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde Çin'e balık avlama izni veren bir anlaşma bulunduğuna dikkati çekti.

    'DEVLET BAŞKANI HAKKINDA İTHAMDA BULUNMAK SUÇ DEĞİL'

    CNN Philippines'te yer alan habere göre, Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Duterte'nin görevden alınma korkusu yaşamaması gerektiğini, çünkü Temsilciler Meclisinde müttefiklerinin çoğunlukta olduğunu söyledi.

    Filipinler Adalet Bakanı Menardo Guevarra da devlet başkanının görevden alınması yönünde süreç başlatmakta herkesin serbest olduğunu belirtti. Guevarra, Duterte'nin kastının, kendisinin yüce divanda yargılanmasını isteyenleri hapse göndermek olmadığını ileri sürdü. 

    © AFP 2019 / NOEL CELIS
    Duterte, omzuna konan böceği muhalefetten bildi: Kesin bir liberal

    Muhalefet Senatörü Francis Pangilinan de Duterte'nin sözlerini eleştirirken, "Bir devlet başkanı hakkında ithamda bulunulması suç değil." dedi.

    Ülkedeki bir kısım anayasa hukukçusu ve bazı hükümet yetkilileri, Duterte'nin ülkeye ait münhasır ekonomik bölgede Çin'e balık avlanma izni vermesinin anayasa ihlali olduğunu savunuyor.

    Çin'in Manila Büyükelçiliğinden 15 Haziran'da yapılan açıklamada, Çin'e ait geminin Filipinler'e ait bazı tekneler tarafından kuşatılmış durumda manevra yapmak isterken kazara Filipinler'e ait balıkçı teknesine çarptığı, kazada kasıt bulunmadığı belirtilmişti.

    Rodrigo Duterte
    © REUTERS / Andrew Harnik
    Filipinler lideri Duterte kadınlar için düzenlenen etkinlikte kadınlara küfretti

    Açıklamada, "vur-kaç" gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulanırken, Çinli kaptanın kaza sonrası Filipinli balıkçıları kurtarmak istediği ancak Filipinler'e ait tekneler tarafından kuşatılmış oldukları için endişelenerek kurtarmayı gerçekleştiremedikleri ifade edilmişti.

    Sözcü Panelo ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Filipinler'e ait teknenin Çin'e ait balıkçı gemisi tarafından batırıldığı ispatlanırsa, Çin ile diplomatik ilişkilerin kesilebileceğini bildirmişti. 

    Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya ile egemenlik tartışmaları yaşanıyor. 

    İlgili konular:

    Duterte: ABD'nin F16 teklifi işe yaramaz
    Duterte: Arakanlı Müslümanları kabul etmeye hazırım
    Duterte: Ruhbanının çocuklara taciz peşinde koştuğu bir dine kimin ihtiyacı var?
    Etiketler:
    Tutuklama, Muhalefet, Sara Duterte, Filipinler
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Başkent Moskova'nın merkezindeki Kızıl Meydan'da yer alan Aziz Vasil Katedrali maketi.
    Moskova’da Rusya’nın ünlü mimari eserlerini bir araya getiren ‘Minyatür Rusya’ sergisi açıldı
    Karikatür
    Rusya ile Çin, ticarette doları saf dışı bıraktı
    İnfografik
    2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet