Hindistan, Ay görevini kalkışa 56 dakika kala durdurdu

Kalkışın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Yeni kalkış tarihinin kısa süre sonra duyurulacağı belirtildi.
BUNU YAPAN 4. ÜLKE OLACAKTI
Fırlatma planlandığı gibi yapılabilseydi Chandrayaan-2 adlı uzay aracının 6-7 Eylül'de Ay yüzeyine inmesi bekleniyordu.
İLK KEZ SU ARAYACAKTI
Uzay aracıyla Ay'ın güney kutup bölgesinde ilk kez su aranması planlanıyordu. Ay'ın karanlık yüzündeki bu keşif görevi kapsamında yüzey haritalandıracak ve mineraller analiz edilecek.
Hindistan, daha önce de Chandrayaan-2'nin öncüsü 'Chandrayaan-1' uzay aracını 2008'de Ay’a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.
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