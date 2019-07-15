Hindistan, Ay görevini kalkışa 56 dakika kala durdurdu

Hindistan Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, fırlatma aracının sisteminde teknik bir aksaklık yaşandığı belirtildi. Bu nedenle fırlatma için yapılan geri sayım 56 dakika kala durduruldu.

Kalkışın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Yeni kalkış tarihinin kısa süre sonra duyurulacağı belirtildi.

BUNU YAPAN 4. ÜLKE OLACAKTI

Fırlatma planlandığı gibi yapılabilseydi Chandrayaan-2 adlı uzay aracının 6-7 Eylül'de Ay yüzeyine inmesi bekleniyordu.

Başarılı olması halinde Hindistan, ABD, Sovyetler Birliği ve Çin’den sonra Ay yüzeyine yumuşak iniş yapabilen dördüncü ülke olacak.

İLK KEZ SU ARAYACAKTI

Uzay aracıyla Ay'ın güney kutup bölgesinde ilk kez su aranması planlanıyordu. Ay'ın karanlık yüzündeki bu keşif görevi kapsamında yüzey haritalandıracak ve mineraller analiz edilecek.

Hindistan, daha önce de Chandrayaan-2'nin öncüsü 'Chandrayaan-1' uzay aracını 2008'de Ay’a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.