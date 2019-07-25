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15:34 25 Temmuz 2019
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    Çinli 'hayırseverin' sahtekar olduğu ortaya çıktı: Evlat edindiği çocukları şantaj için kullandı

    Weibo
    Asya & Pasifik
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    Çin'de daha önce 118 çocuğu evlat edindiği için 'Sevgi annesi' olarak tanınan 54 yaşındaki kadına 'sahtekarlık' suçundan ötürü 20 yıl hapis cezası verildi. Kadının, kamuoyuna çizdiği hayırsever imajının aksine kaçakçılık yoluyla bir servet edindiği ve çocukları şantaj için kullandığı öğrenildi.

    Çin- Mahkeme
    © AP Photo / Mark Schiefelbein
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    Çin'de daha önce zor durumda olan ve kimsesiz çocukları evlat edindiği için 'sevgi annesi' olarak tanınan 54 yaşındaki Li Yanşia, 'sahtekarlık ve sosyal düzeni bozmak' suçlarından ötürü 20 yıl hapisle cezalandırıldı ve 2.67 milyon Yuan (388 bin dolar) para cezası verildi.

    Wuhan'da Hebei Bölge Mahkemesi tarafından yargılanan Li'nin erkek arkadaşına da ceza verildi.

    Çete kurduğu tespit edilen ikilinin 15 de suç ortağı olduğu bildirildi. Çete üyelerine de yaklaşık 4'er yıl hapis cezaları verildi.

    'KİMSESİZ ÇOCUKLARDAN FAYDALANIYOR'

    Mahkeme, Li'nin kimsesiz çocuklardan faydalandığını söyledi. 

    Li Yanşia, onlarca kimsesiz çocuğu evlat edinmesi sebebiyle ilk olarak 2006 yılında gündeme gelmişti. 

    Kendisi için de bir 'yaşam hikayesi' anlatan kadın, o dönem yaptığı açıklamalarda bir kere evlenip boşandığını ve çocuğunun eski kocası tarafından kaçakçılara satıldığını iddia etmişti. 

    Li, evlat edinciği çok sayıda çocuk için de 'Sevgi evi' adı verilen bir yetimhane açmıştı. 

    HESAPLARINDA BÜYÜK MİKTARDA PARA BULUNDU

    Ancak, bir süre sonra Li'nin hareketli polis tarafından 'şüpheli' bulundu ve yapılan incelemelerin ardından kadının bana hesaplarında kayıt dışı bir şekilde 20 milyon Yuan ve 20 bin dolar para bulunduğu öğrenildi. 

    Li'nin ayrıca Land Rover ve Mercedes Benz gibi lüks araçlar satın aldığı da görüldü. 

    © AFP 2019 / Qian Ye
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    Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine ise, 'hayırsever' kadının 2011 yılından bu yana kaçakçılık işinde olduğu tespit edildi.

    İNŞAATI DURDURMAK İÇİN ÇOCUKLARI KULLANDI

    Öte yandan Li, himayesinde bulunduğu çocukları çeşitli kişilere santaj yapmak için de kullandığı öğrenildi. 

    Kadın, çocukları devam eden bir inşaatı durdurmak için kullandığı veçocukları inşaat kamyonlarının önüne yatırarak inşaatın devam etmesi için para istediği belirtildi. 

    Kaçakçı kadın gözaltına alınırken, himayesinde blunan çocuklar ise çocuklarla ilgilenen resmi kurumlara dağıtıldı. 

    Etiketler:
    para cezası, Hapis, Mahkeme, Kaçakçılık, Hebei, Wuhan, Çin
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