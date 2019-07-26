Azerbaycan, MiG-29 uçağının düşmesinin ardından tüm eğitim uçuşlarını askıya aldı

Eğitim uçuşu gerçekleştirirken bağlantısı aniden kesilen ve radardan kaybolan MiG-29 uçağı ile ilgili açıklama yapan Bakanlık “MiG-29 uçağının düşmesininardındaki nedenler belirleninceye kadar Azeri Hava Kuvvetleri’ne bağlı tüm uçaklarla yapılacak eğitim uçuşları askıya alındı” ifadeleri kullanıldı.
© Sputnik / Maksim Blinov
Açıklamada muharebe görevlerinin planlı şekilde devam ettiği de kaydedildi.
Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 uçağı 24 Temmuz’da akşam saatlerinde eğitim uçuşu sırasında Hazar Denizi’nde düşmüştü. Uçağın pilotu kaybolmuştu.
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