Azerbaycan, MiG-29 uçağının düşmesinin ardından tüm eğitim uçuşlarını askıya aldı

Eğitim uçuşu gerçekleştirirken bağlantısı aniden kesilen ve radardan kaybolan MiG-29 uçağı ile ilgili açıklama yapan Bakanlık “MiG-29 uçağının düşmesininardındaki nedenler belirleninceye kadar Azeri Hava Kuvvetleri’ne bağlı tüm uçaklarla yapılacak eğitim uçuşları askıya alındı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada muharebe görevlerinin planlı şekilde devam ettiği de kaydedildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 uçağı 24 Temmuz’da akşam saatlerinde eğitim uçuşu sırasında Hazar Denizi’nde düşmüştü. Uçağın pilotu kaybolmuştu.