Sri Lanka turizmi teşvik için vize ücretlerini kaldırıyor

Turizm Bakanı John Amaratunga, perşembe gününden itibaren tatil ya da iş amaçlı Sri Lanka'yı ziyaret eden yaklaşık 50 ülke vatandaşından bir aylık turist vizesi için başvuru ücreti alınmayacağını söyledi.

Kararın deneme amaçlı 6 aylığına alındığını belirten Amaratunga, ülkeye gelmek isteyenlerin ücretsiz vize başvurusunu internetten ya da ülkeye geldiklerinde havalimanında yapabileceklerini kaydetti.

İstatistiklere göre, geçen temmuz ayına göre bu yılın aynı ayında yaklaşık yüzde 45 turist kaybı kaydedilen ülkede, Güney Asya ülkeleri vatandaşları için 20 dolar, diğer yabancı turistler için de 35 dolar vize ücreti alınıyordu.

KARAR 24 MİLYON DOLAR KAYBA NEDEN OLACAK

Geçen yıl yaklaşık 2.3 milyon turistin ziyaret ettiği ülkeye, nisan ayında düzenlenen terör saldırılarının ardından birçok hava yolu şirketi uçuşlarını iptal etmişti.

Hükümet, bu yılın başında aldığı başka bir kararla da turizmi teşvik için hava yolu şirketlerinin ödediği bazı vergileri kaldırmıştı.

Turizm, yurt dışında çalışan işçilerin ülkeye gönderdiği dövizler ve tekstil ile kumaş ihracatından elde edilen gelirlerle ülkenin en önemli döviz kaynağını oluşturuyor.

Ücretlerin kaldırılması kararının yaklaşık 24 milyon dolar kayba neden olacağı tahmin ediliyor.

IŞİD’İN DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 250'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı. Bombalı saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.