Çin: ABD'den daha fazla tarım ürünü satın almaya başladık

Çin, Şanghay'da ABD heyetiyle yapılan ticaret görüşmelerinin ardından, ülkenin ABD'den daha fazla tarım ürünü almaya başladığını açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ülkesinin ABD'den daha fazla tarım ürünü almaya başladığını duyurdu.

ABD ile Çin arasında Şanghay'da gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinin ardından yapılan açıklamada sözcü, şirketlerin 'tarım ürünlerini şimdiden aldığını' açıkladı.

İki ülkeden heyetler, bu hafta Şanghay'da bir araya gelmiş ancak ABD basınında çıkan haberlerde görüşmelerin 'verimli olmadığı' belirtilmişti.

Görüşmeler, ABD Başkano Donald Trump'ın Çin'i 'sözlerini tutmamakla' suçlamasının ardından sekteye uğramıştı.

Öte yandan, basında çıkan 'verimsizlik' yorumlarının aksine, Gao görüşmelerin olumlu olduğunu söyledi ve "Görüşmeler açık, verimli ve yapıcıydı" ifadelerini kullandı.

Gao ayrıca, tarafların Ekim ayında ABD'de yeniden bir araya geleceklerini ekledi.