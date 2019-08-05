Hindistan parlamentosu, Cammu Keşmir'in 70 yıllık özel statüsünü kaldıran tasarıyı kabul etti

Hindistan’da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmak için yapılan teklif parlamentoda kabul edildi.

Hindistan Parlamentosu'nun üst kanadı Rajya Sabha, Cammu Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinde değişiklik yapılmasını öngören ve ‘Yeniden Örgütlenme’ olarak adlandırılan tasarıyı kabul etti. Tasarı 61'e karşı 125 oyla geçti.

Buna göre nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Cammu Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statü kaldırıldı.

Bölge artık iki farklı idari yapıya bölünecek.

​GÖZLER PAKİSTAN’A ÇEVRİLDİ

Yıllardır Keşmir sorunu üzerinden Hindistan’la karşı karşıya gelen Pakistan, tasarının gündeme gelmesi üzerine ‘tüm seçeneklerin değerlendirileceğini’ söylemişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin statüsünün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile korunduğu vurgulanmış ve Hindistan'ın bu 'tek taraflı eyleminin' bölgenin statüsünü değiştirmeyeceği belirtilmişti.

Keşmir'de Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir eyaleti, Cammu ve Keşmir Vadisi olmak üzere iki bölgeyi kapsıyor.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hâkim durumda. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri ‘Cammu Keşmir’ eyaleti adı altında kendine bağladı. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve ‘Gilgit Baltistan’ olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

BMGK, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.