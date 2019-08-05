Hindistan parlamentosu, Cammu Keşmir'in 70 yıllık özel statüsünü kaldıran tasarıyı kabul etti

Buna göre nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Cammu Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statü kaldırıldı.
Bölge artık iki farklı idari yapıya bölünecek.
J&K Re-Organistaion Bill, 2019 passed in #RajyaSabha: 125 in favour, 61 against #JammuAndKashmir https://t.co/dIgjfIPI0J— Doordarshan News (@DDNewsLive) August 5, 2019
GÖZLER PAKİSTAN’A ÇEVRİLDİ
Yıllardır Keşmir sorunu üzerinden Hindistan’la karşı karşıya gelen Pakistan, tasarının gündeme gelmesi üzerine ‘tüm seçeneklerin değerlendirileceğini’ söylemişti.
Keşmir'de Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir eyaleti, Cammu ve Keşmir Vadisi olmak üzere iki bölgeyi kapsıyor.
KEŞMİR SORUNU
İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.
BMGK, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.
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