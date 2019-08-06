ABD-Güney Kore tatbikatı sürerken Kuzey Kore, 2 hafta içindeki 4. füze denemesini gerçekleştirdi

Yonhap ajansının aktardığına göre başkenti Pyongyang'ın 125 kilometre uzağındaki Güney Hwanghae bölgesinden fırlatılan füzeler Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) ulaştı. Haberde, yaklaşık 37 kilometre irtifa kazanan füzelerin 450 kilometreye yakın yol kat ettiği belirtildi.
TATBİKATA TEPKİ
Kuzey Kore'nin füze denemesi, Pazartesi günü başlayan Güney Kore-ABD ortak tatbikatına tepki olarak yorumlandı.
PEŞ PEŞE DENEMELER
Kuzey Kore, 25 Temmuz'da Doğu Denizi'ne doğru ‘yeni taktik güdümlü silah’ olduğunu duyurduğu iki kısa menzilli füze fırlatmıştı.
Güney Kore, 31 Temmuz'da da Kuzey'in ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak bir haftada ikinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti. Pyongyang, bu füzelerin yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi olduğunu açıklamıştı.
Cuma günü üçüncü kez füze denemesi yapan Kuzey Kore, Güney Hamgyong'un Yonghung bölgesinden Doğu Denizi'ne doğru kısa menzilli füzeler fırlatmıştı.
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