ABD-Güney Kore tatbikatı sürerken Kuzey Kore, 2 hafta içindeki 4. füze denemesini gerçekleştirdi

Kuzey Kore’nin iki haftadan kısa bir süre içinde dördüncü kez füze denemesi gerçekleştirdiği belirtildi. ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikata başlamasının ardından yapılan deneme, ‘gözdağı’ olarak yorumlandı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin, ‘tanımlanamayan’ iki tane kısa menzilli füze fırlatarak iki hafta içinde dördüncü kez bu tür bir deneme yaptığını duyurdu.

Yonhap ajansının aktardığına göre başkenti Pyongyang'ın 125 kilometre uzağındaki Güney Hwanghae bölgesinden fırlatılan füzeler Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) ulaştı. Haberde, yaklaşık 37 kilometre irtifa kazanan füzelerin 450 kilometreye yakın yol kat ettiği belirtildi.

TATBİKATA TEPKİ

Kuzey Kore'nin füze denemesi, Pazartesi günü başlayan Güney Kore-ABD ortak tatbikatına tepki olarak yorumlandı.

ABD yapımı F-35A savaş uçaklarının Güney Kore'ye gizlice götürülmesi, nükleer yakıtla çalışan bir Amerikan denizaltısının, Güney Kore limanına uğraması da Kuzey Kore'nin tepkisini çekmişti.

PEŞ PEŞE DENEMELER

Kuzey Kore, 25 Temmuz'da Doğu Denizi'ne doğru ‘yeni taktik güdümlü silah’ olduğunu duyurduğu iki kısa menzilli füze fırlatmıştı.

Güney Kore, 31 Temmuz'da da Kuzey'in ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak bir haftada ikinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti. Pyongyang, bu füzelerin yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi olduğunu açıklamıştı.

Cuma günü üçüncü kez füze denemesi yapan Kuzey Kore, Güney Hamgyong'un Yonghung bölgesinden Doğu Denizi'ne doğru kısa menzilli füzeler fırlatmıştı.