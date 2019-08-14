Hindistan’daki sel felaketinde 1 ayda 270 kişi yaşamını yitirdi

Ülkenin güneybatısındaki Kerala, Karnataka, Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinde binlerce hektarlık ekili tarım arazileri tahrip olurken, birçok bölgede kara ve demiryolları hasar gördü.
Geçtiğimiz hafta şiddetli yağışlar nedeniyle heyelanların meydana geldiği Kerala eyaletinde, son bir ayda 95 kişi hayatını kaybederken, 50 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Eyalette yaklaşık 190 bin kişinin ise yardım kamplarına yerleştirildiği belirtildi.
Maharaştra eyaletinde 48 kişinin öldüğü ve sel sularının geri çekilmeye başladığı öğrenildi. Madya Pradeş eyaletinde 32 kişinin hayatını kaybettiği tarım arazilerinin tahrip olduğu ve Gujarat eyaletinde de 31 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Meteoroloji yetkilileri önümüzdeki günlerde Karnataka, Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinin bazı bölgelerinde sağanak yağışlar beklendiği konusunda uyarıda bulundu.
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