Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Ülkedeki bütün IŞİD hücreleri yok edilecek

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, başkent Kabil'de gerçekleşen ve 63 kişinin öldüğü IŞİD saldırısının ardından yaptığı açıklamada örgütün ülkedeki hücrelerinin yok edileceğini söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de IŞİD tarafından bir düğünde düzenlenen intihar saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 63 kişi hayatını kaybetmiş, 182 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, IŞİD'in ülkedeki hücrelerinin 'hepsinin yok edileceği' açıklamasında bulundu.

Gani'nin açıklamaları, Afganistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunu simgeleyen Rawalpandi Anlaşması'nın yıl dönümüne denk geldi.

'Afganistan Bağımsızlık Günü' olarak bilinen 19 Ağustos tarihinde bir diğer açıklama ise Taliban'dan geldi.

ABD'nin 'saldırganları öncesinde neden tespit edemediğinin' sorgulandığı açıklamada Taliban açıklamasında ayrıca, bağımsızlık gününe atıfta bulunarak "Afganistan'ı Afganlara bırakın" ifadelerine yer verildi.

Taliban ile görüşmelerde yer alan ABD elçisi ise, Afganistan'ın IŞİD'i yenmesine yardım etmek için barış sürecinin hızlandırılması gerektiğini söyledi.