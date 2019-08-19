Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Ülkedeki bütün IŞİD hücreleri yok edilecek

Saldırının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, IŞİD'in ülkedeki hücrelerinin 'hepsinin yok edileceği' açıklamasında bulundu.
Gani'nin açıklamaları, Afganistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunu simgeleyen Rawalpandi Anlaşması'nın yıl dönümüne denk geldi.
'Afganistan Bağımsızlık Günü' olarak bilinen 19 Ağustos tarihinde bir diğer açıklama ise Taliban'dan geldi.
ABD'nin 'saldırganları öncesinde neden tespit edemediğinin' sorgulandığı açıklamada Taliban açıklamasında ayrıca, bağımsızlık gününe atıfta bulunarak "Afganistan'ı Afganlara bırakın" ifadelerine yer verildi.
Taliban ile görüşmelerde yer alan ABD elçisi ise, Afganistan'ın IŞİD'i yenmesine yardım etmek için barış sürecinin hızlandırılması gerektiğini söyledi.
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