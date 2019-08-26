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05:10 26 Ağustos 2019
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    Ukrayna kargo uçağı

    Çinli şirketler Ukraynalı uçak motorları üreticisi ‘Motor Sich’in yüzde 50'sini satın aldı

    © Flickr / Bill Word
    Asya & Pasifik
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    Ukraynalı uçak motorları üreticisi Motor Sich’in Halkla İlişkiler Direktörü Anatoliy Malış, Skyrizon ve Xinwei Group adlı Çinli şirketlerin kuruluşun yüzde 50’den fazla hissesini satın aldıklarını açıkladı.

    Ukraynalı Gromadske sitesine konuşan Malış, Skyrizon ve Xinwei Group adlı Çinli şirketlerin Motor Sich’in yüzde 50’den fazla hissesini satın aldıklarını belirtti.

    Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füzeleri
    © REUTERS / ABD Savunma Bakanlığı
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    Yapılan anlaşmanın şimdi de Ukrayna Anti Tekel Komitesi tarafından onaylanması gerektiğine dikkat çeken Malış, “Kararın ne zaman alınacağını bilmiyoruz” diye konuştu.

    Daha önce Ukrayna medyasındaki haberlerde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Çinli işadamlarının ‘Motor Sich’i almalarına engel olmak istediği, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği çalışanlarının Bolton ile fabrika yönetimi arasında görüşme ile ilgili hazırlık yaptıkları iddiaları ortaya atılmıştı. Haberlere göre Washington, ‘Motor Sich’in Çinli şirketler tarafından satın alınması konusunu Pekin’le stratejik rekabette önemli buluyor.

    Diğer yandan Malış, Bolton’un Çinli şirketlerin Ukraynalı motor üreticisinin hisselerini satın almasını bloke etmeye çalıştığı yönündeki iddiaları yalanladı.

    Çinlilerin Motor Sich’e ilgisi eskilere dayanıyor. İki yıl önce Ukrayna güvenlik sevisi, Motor Sich Başkanı Vyaçeslav Boguslayev’in şirketin hisselerini Ukrayna yasalarına aykırı olarak satmaya çalıştığından şüphelenerek anlaşmayı engellemiş ve hisselere el koymuştu.

    Uçak ve helikopter motorları geliştiren ve üreten, ayrıca bakım ve onarımlarını yapan Motor Sich’in ürünleri 120 ülkede kullanılıyor.

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    Etiketler:
    Hisse, Şirket, Uçak motoru, Çin, Ukrayna
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