Kayıt
17:26 26 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Seul'un Jung-gu bölgesindeki bir caddede asılı olan Japonya'yı boykot edin afişi

    Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan yerli şirketlere yatırım jesti

    © AFP 2019 / Jung Yeon-je
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya ile yaşadıkları dış ticaret anlaşmazlığı nedeniyle zarar gören yerli şirketlere destek için kişisel yatırım jesti yaptı.

    Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanı Moon, Japonya'nın ihracat kısıtlaması getirdiği yüksek teknoloji üretiminde kullanılan parça ve malzemeleri üreten şirketlerin hisselerinin toplandığı yatırım fonuna kişisel hesabından 50 milyon won (yaklaşık 40 bin dolar) aktardı.

    ​‘İLK KEZ BİR HİSSE FONUNA PARA YATIRIYORUM’

    Pentagon
    © AA /
    Pentagon: Güney Kore ile Japonya arasındaki askeri anlaşmanın yenilenmemesi konusunda kaygılıyız
    Hayatında ilk kez bir hisse fonuna para yatırdığını ifade eden Moon, "Güney Kore'nin malzeme, parça ve donanım endüstrilerinin rekabet gücünü artırmak büyük önem taşıyor "dedi.

    Moon, Japonya'yı parça üretim alanındaki üstünlüğünü kullanarak Güney Kore'nin temel endüstri kollarını yıpratmaya yönelik adımlar atmakla suçladı.

    İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DIŞ TİCARET TARTIŞMASI

    Japonya, 9 Temmuz'da aldığı kararla Güney Kore'nin ihracatında önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan 3 kimyasal maddenin satışını bireysel izne bağlı hale getirmişti.

    Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet edeceklerini açıklamıştı.

    © EPA / Whu Hong / Pool
    Güney Kore, Çin ve Japonya dışişleri bakanlarından 'üçlü işbirliği' mesajı
    Japon tarafı ise kararın ithal ürünlerdeki denetim eksiklikleri ve güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

    Seul yönetimi, bunun üzerine, geçen hafta Japonya ile Ekim 2016'da imzaladığı ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan anlaşmayı tek taraflı olarak feshettiğini açıklamıştı.

    Güney Koreli yetkililer, Japonya'nın denetim eksikliklerini ve ulusal güvenliği gerekçe göstererek aldığı kararın iki ülke arasında güvenlik iş birliği koşullarında "derin bir değişim" yarattığını kaydetmişti.

    İki ülke daha önce de birbirlerini, Birleşmiş Milletler yaptırımlarına aykırı olarak Kuzey Kore'ye bazı stratejik maddeleri yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham etmişti.

    İlgili konular:

    Japonya ve Güney Kore tartışmalı anlaşmayı imzaladı
    Seks kölesi heykeline kızan Japonya, Güney Kore Büyükelçisi'ni geri çağırdı
    Trump’tan Japonya ve Güney Kore liderlerine telefon
    Etiketler:
    ABD, Dünya Ticaret Örgütü, Dış ticaret, Japonya, Moon Jae-in, Güney Kore
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Geleneksel kıyafet giyen Moğol kızı.
    Zaman akışının yavaşladığı ülke: Moğolistan
    Karikatür
    Macron ve Bolsonaro arasında Amazonlar'daki yangın gerginliği
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet