Trump, Keşmir krizinde arabulucu olmayacak

Dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisinin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede görüşmelerine devam eden ABD Başkanı Donald Trump, öğleden sonra da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.
Geçen haftalarda Hindistan ve Pakistan arasında patlak veren Keşmir krizi için iki ülke liderleri arasında telefon diplomasisi yürüten ABD Başkanı ve Hindistan Başbakanı dün akşam yemeği sırasında da bir araya gelmişti. Dün akşam yedikleri yemek sırasında ticaret, askeri meselelerin yanı sıra diğer bazı konuları daha konuştuğunu belirten Trump, Keşmir krizi ile ilgili soruları yanıtladı.
Trump, “Başbakan Modi ile dün akşam Keşmir meselesini konuştuk ve kendisi olayların kontrol altında olduğuna inandığını söyledi. Pakistan’la konuşmaları çok iyi olacak ve beraber bir şeyler yapabileceklerinden eminim” dedi.
KEŞMİŞ KRİZİNDE ÜÇÜNCÜ TARAF İSTENMİYOR
ABD Başkanı’nın Hindistan ve Pakistan arasındaki müzakerelere aracılık yapması konusunda ne düşündüğü sorusunu yanıtlayan Modi, “Hindistan ve Pakistan arasındaki sorun ikili ve biz dünyadaki hiçbir ülkenin eline bu meseleler üzerinde etki sahibi olacağı bir gücü vermek istemiyoruz” dedi ve “Bu tartışmalar konusunda çözüm bulabiliriz” ifadelerini kullandı.
Trump ise Modi’nin yanıtı karşısında, “Ben buradayım. İki beyefendi ile de çok iyi ilişkilerimiz var ve ihtiyaç halinde burada olacağım. Fakat bu sorunu kendi aralarında gayet iyi şekilde aşabileceklerine inanıyorum. Bunu çok uzun zamandır yapıyorlar” yorumunda bulundu.
Çin’in de içeren çok sayıda ticaret anlaşmasının yolda olduğunu söyleyen ABD Başkanı Trump zorlu bir yol olduğunu ama sorun olmadığını belirtti.
Geçen haftalarda da Trump, Modi ile görüştüğünü ve eğer isterlerse ABD'nin Keşmir için arabulucu olabileceğini söylemişti. Ancak bu açıklamanın ardından Hindistan tarafı Trump'tan böyle bir talepte bulunmadıklarını belirtmiş ve "Hindistan’ın tutarlı konumu gereğince Pakistan ile olan tüm sorunlar iki taraflı tartışılır" ifadelerini kullanmıştı.
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